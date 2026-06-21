به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی تشییع «امام شهید امت» در استان کهگیلویه و بویراحمد، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر و شهدای اقتدار ایران اسلامی، اظهار کرد: مردم حماسهآفرین کهگیلویه و بویراحمد در ۱۱۳ روز گذشته با حضور گسترده و خلق صحنههای ماندگار، برگ زرینی در تاریخ استان و کشور رقم زدند.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای برگزاری مراسم تشییع و بزرگداشت این شهید والامقام، افزود: شرایط منطقه و عرصه بینالملل همچنان حساس است و با وجود برخی توافقات، دشمنان نظام اسلامی قابل اعتماد نیستند و همچنان با بهرهگیری از جنگ شناختی، عملیات روانی و اقدامات پنهان و آشکار به دنبال ایجاد اخلال در امنیت و آرامش جامعه هستند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی، امنیتی، انتظامی، امدادی و پشتیبانی استان باید با آمادگی کامل و اتخاذ رویکردهای پیشدستانه و هوشمندانه، زمینه مدیریت مطلوب مراسم و مقابله با هرگونه تهدید احتمالی را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه بخشی از این اقدامات در چارچوب مصوبات شورای تأمین و شورای امنیت کشور برنامهریزی شده است، ادامه داد: باید همه ظرفیتهای اجرایی، اجتماعی، فرهنگی و مردمی برای تقویت وفاق و انسجام ملی و برگزاری مراسمی در شأن جایگاه این شهید بزرگوار به کار گرفته شود.
رحمانی به زمانبندی مراسمهای پیشبینی شده اشاره کرد و گفت: مراسم وداع با پیکر مطهر شهید در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه، مراسم تشییع در تهران ۱۵ تیرماه، قم ۱۶ تیرماه و مشهد مقدس ۱۸ تیرماه برگزار خواهد شد و احتمال افزوده شدن برنامهای دیگر نیز وجود دارد.
وی بر ضرورت تأمین امنیت مراکز حساس، زیرساختهای حیاتی و اماکن پرتردد در این ایام تأکید کرد و افزود: رصد مستمر تحرکات مشکوک، مقابله با اقدامات عناصر معاند، حفظ آمادگی دستگاههای امدادی، درمانی و خدماتی و همچنین مدیریت فضای رسانهای و مجازی از مهمترین اولویتهای استان در این ایام خواهد بود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به برنامه اعزام مشتاقان حضور در مراسمهای تشییع در تهران، قم و مشهد، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای اسکان، تغذیه، حملونقل و خدماترسانی به زائران و کاروانهای اعزامی باید به نحو مطلوب فراهم شود.
وی از برنامهریزی برای ثبتنام و ساماندهی متقاضیان اعزام خبر داد و گفت: همه اقشار جامعه اعم از دانشگاهیان، دانشجویان، روحانیون، عشایر، کشاورزان، کارگران و سایر گروههای مردمی باید در این برنامهها سهم داشته باشند و زمینه حضور آنان فراهم شود.
رحمانی با اشاره به برآوردهای انجام شده برای تأمین هزینههای اعزام و پشتیبانی مراسم، خواستار مشارکت دستگاههای اجرایی، شهرداریها و سایر نهادها در تأمین اعتبارات مورد نیاز شد.
وی مهمترین دستاورد کشور در شرایط اخیر را وحدت، همدلی و وفاق ملی دانست و افزود: تمامی برنامههای پیشرو باید در مسیر تقویت این سرمایه ارزشمند ملی باشد و از هرگونه رفتار، اظهارنظر یا اقدامی که موجب خدشه به آرامش و انسجام جامعه شود، پرهیز شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر ضرورت تکریم زائران و مهمانان خارجی، به ویژه زائران عراقی، خاطرنشان کرد: همانگونه که مردم عراق در ایام اربعین از زائران ایرانی میزبانی شایستهای دارند، مردم استان نیز باید با مهماننوازی و خدماترسانی مطلوب، قدردان محبتهای آنان باشند و بار دیگر حماسهای ماندگار در عرصه وحدت و همبستگی اسلامی خلق کنند.
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