به گزارش خبرنگار مهر، ایمان عطارزاده سخنگوی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای در نخستین نشست خبری ستاد بزرگداشت عروج خونین امام شهید که در رواق کشوردوست برگزار شد، اظهار کرد: پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز از شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مراسم وداع، تشییع و تدفین ایشان در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

سخنگوی ستاد وداع، تشییع و تدفین حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای افزود: مقدمات برگزاری این مراسم از مدت‌ها پیش فراهم شده بود، اما به دلیل شرایط جنگی، هجوم وحشیانه دشمن و به‌منظور حفظ سلامت و امنیت مردم، زمان برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به تعویق افتاد.

ایمان عطارزاده با اشاره به عنوان و شعار این مراسم گفت: آیین وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران» برگزار خواهد شد و شعار محوری آن «باید برخاست» است. همچنین نماد این مراسم «مشت گره‌کرده» تعیین شده است.



وی ادامه داد: در فضای بین‌المللی، به‌ویژه در میان جوامع عرب‌زبان، شعار «قوموا لله» به‌عنوان شعار رسمی این مراسم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

سخنگوی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای، با تشریح جزئیات برنامه‌های وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: «قوموا لله» عصاره آخرین رهنمودها و پیام‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی و نماد تجدید بیعت با آرمان‌های ایشان است؛ شعاری که به جهانیان اعلام می‌کند راه، شجاعت و ایستادگی بی‌بدیل ایشان با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی افزود: مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی به‌صورت رسمی از روز شنبه ۱۳ تیرماه آغاز خواهد شد و آیین وداع با پیکر مطهر ایشان به مدت دو روز در مصلای امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

نماز بر پیکر مطهررهبر شهید در تهران، قم و مشهد مقدس

سخنگوی ستاد وداع، تشییع و تدفین حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای ادامه داد: نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران، قم و مشهد مقدس اقامه خواهد شد.

عطارزاده با اشاره به برنامه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: مراسم تشییع در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در تهران برگزار خواهد شد. با توجه به اهمیت این مراسم و پیش‌بینی حضور گسترده مردم، جزئیات مربوط به مسیرهای تشییع و تمهیدات اجرایی آن متعاقباً و به‌صورت رسمی از سوی آقای حسن‌زاده اطلاع‌رسانی خواهد شد.





وی خاطرنشان کرد: در این مراسم، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و چهار عضو خانواده ایشان تشییع خواهد شد.

عطارزاده گفت: مقامات و هیأت‌هایی از کشورهای مختلف نیز برای ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور خواهند یافت که زمان و مکان برگزاری این برنامه‌ها در روزهای آینده از سوی مسئولان وزارت امور خارجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: بر اساس تقسیم‌بندی صورت‌گرفته در ستاد برگزاری مراسم، اطلاع‌رسانی اجرایی برنامه‌های برگزاری آیین‌های وداع، تشییع و تدفین بر عهده آقای پورجمشیدیان خواهد بود.

سخنگوی ستاد وداع، تشییع و تدفین حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای اظهار کرد: از نخستین روزهای پس از شهادت حضرت آقا، ستاد ملی برگزاری آیین وداع، تشییع و تدفین رهبر انقلاب اسلامی ذیل معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و کارگروه‌های مختلف آن به‌صورت فشرده مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی امور را بر عهده گرفتند.

عطارزاده ادامه داد: ریاست ستاد ملی برگزاری این مراسم بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است و دبیری آن را پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور، بر عهده دارد.

وی با اشاره به مسئولیت نهادهای اجرایی در برگزاری مراسم گفت: اجرای آیین‌های وداع، تشییع و تدفین در تهران، قم و مشهد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده و همزمان ستادهای استانی نیز در این سه استان تشکیل شده‌اند.

به گفته وی، تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی کشور در روند برگزاری این مراسم مشارکت دارند.

سخنگوی ستاد بزرگداشت عروج خونین رهبر شهید انقلاب اسلامی، مردمی بودن این مراسم را از مهم‌ترین ویژگی‌های آن برشمرد و تصریح کرد: از نخستین روزهای پس از شهادت حضرت آقا تاکنون، تمامی ظرفیت‌های مردمی و سازمانی کشور برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین به میدان آمده‌اند و هماهنگی گسترده‌ای میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف شکل گرفته است تا ضمن برگزاری مطلوب مراسم، ایمنی و سلامت شرکت‌کنندگان نیز به‌طور کامل تأمین شود.



عطارزاده خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، میزان استقبال و علاقه‌مندی مردم برای حضور در این مراسم با هیچ‌یک از آیین‌های برگزارشده در ۴۷ سال گذشته قابل مقایسه نیست و صاحبان اصلی این عزاداری، مردم هستند.

تشییع پیکر مطهر امام شهید در شهرهای نجف و کربلا

سخنگوی نشست خبری مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای گفت: روز سه شنبه شانزدهم تیرماه مراسم تشییع پیکرهای مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در شهر قم انجام خواهد شد که در آنجا هم بر پیکر مطهر امام شهیدمان نماز خواهند خواند.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه با توجه به درخواست‌های مکرر مردم عراق، قبایل، عشایر، علما، نخبگان و چهره‌های سیاسی، فرهنگی و مذهبی برای میزبانی از رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق و تشییع پیکر مطهر ایشان، تشییع پیکر مطهر امام شهید در شهرهای نجف و کربلا انجام خواهد شد که اطلاع رسانی دقیق در مورد زمان و مکان اون توسط مسئولان دولت عراق انجام می‌شود.

عطارزاده بیان کرد: روز پنجشنبه ۱۸ تیر ماه نیز پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس تشییع و تدفین خواهد شد.

وی اظهار کرد: مسیر مراسم تشییع رهبر شهید قطعی شده است؛ اطلاع‌رسانی نهایی توسط حسن‌زاده، مسئول برگزاری مراسم در تهران، در روزهای آینده انجام خواهد شد.