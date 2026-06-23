خبرگزاری مهر، گروه استانها - مهدی عزتی یزدانی؛ در سالهایی که نوسانات اقتصادی، تورم فزاینده و کاهش مداوم ارزش پول ملی، آرامش خاطر را از بسیاری از خانوادهها گرفته است، بازار طلا بیش از هر زمان دیگری به پناهگاهی برای حفظ داراییها و پساندازهای مردم تبدیل شده است.
در این میان، برخی شهروندان که نگران آب شدن سرمایههای خود در سایه تورم بودند، با امید حفظ ارزش داراییها و کسب سودی فراتر از بازدهی معمول بازار، به سمت معاملاتی کشیده شدند که در ظاهر سودآور، مطمئن و کمریسک به نظر میرسید.
وعده افزایش تدریجی میزان طلا، پرداخت سودهای وسوسهانگیز، امکان خرید و فروش آسان و اعتماد به سابقه فعالیت برخی فعالان بازار، موجب شد تا عدهای نه تنها پساندازهای چند ساله خود، بلکه خانه، خودرو، سرمایه کسبوکار، اندوخته دوران بازنشستگی و حتی داراییهای به ارث رسیده از خانوادههایشان را وارد این چرخه کنند؛
چرخهای که امروز برای هزاران نفر به نگرانی، بلاتکلیفی و مراجعات مکرر به مراجع قضایی ختم شده است. برخی از مالباختگان میگویند در ابتدای کار، تحویل بهموقع طلا و پرداخت سودهای محدود، اعتماد مشتریان را جلب میکرد و همین موضوع سبب میشد افراد بیشتری از بستگان، دوستان و آشنایان خود را نیز به این معاملات ترغیب کنند.
اما با افزایش حجم سرمایههای جذبشده و توقف تحویل طلا، بسیاری از سرمایهگذاران متوجه شدند آنچه در اختیار دارند، تنها فاکتور، رسید و تعهدنامههایی است که نقد کردن آنها با دشواریهای فراوان همراه شده است.
پرونده طلا فروشان بجنوردی با سه هزار شاکی و بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بدهی؛
اکنون پروندهای که نام دو طلافروش بجنوردی را بر سر زبانها انداخته، با بیش از سه هزار شاکی و برآورد بدهی احتمالی تا پنج هزار میلیارد تومان، به یکی از بزرگترین پروندههای مالی و اقتصادی خراسان شمالی تبدیل شده است. پروندهای که تنها ابعاد اقتصادی ندارد، بلکه تبعات اجتماعی و روانی آن نیز دامنگیر خانوادههایی شده که با رؤیای افزایش سرمایه و تأمین آینده فرزندانشان وارد این معاملات شدند و حالا چشمانتظار تعیین تکلیف داراییهایی هستند که حاصل سالها کار، تلاش و صرفهجویی بوده است.
برخی خانوادهها از به تعویق افتادن ازدواج فرزندان، تعطیلی کسبوکارهای کوچک، بروز اختلافات خانوادگی و حتی مشکلات روحی ناشی از بلاتکلیفی سرمایههایشان سخن میگویند.
همین موضوع باعث شده این پرونده از یک اختلاف مالی صرف فراتر رفته و به یکی از مهمترین مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم استان تبدیل شود.
پرونده طلافروشان بجنورد، فارغ از نتیجه نهایی رسیدگیهای قضایی، بار دیگر این واقعیت را یادآوری میکند که در فضای ملتهب اقتصادی، وعده سودهای فراتر از عرف و اعتماد بدون بررسی دقیق، میتواند سرمایه یک عمر زندگی را در معرض مخاطره قرار دهد؛ موضوعی که این روزها در راهروهای دادگستری و در میان روایتهای تلخ مالباختگان، بیش از هر زمان دیگری خودنمایی میکند.
پرونده ۵ همتی طلافروشان روی میز دادگستری
سید جواد ایلالی در گفتوگو با خبرنگار مهر از برآورد بدهی تا ۵ هزار میلیارد تومان در پرونده دو طلافروش بازداشتی خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۳ هزار شاکی و طلبکار در این پرونده شناسایی شدهاند.
ایلالی افزود: متهمان از نخستین ساعات تشکیل پرونده ممنوعالخروج شدهاند و تمامی اموال آنان توقیف و حسابهای بانکیشان نیز مسدود شده است.
وی افزود: براساس استعلام بانک مرکزی، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اخلال در نظام اقتصادی کشور به این پرونده منتسب شده و رسیدگی به آن بهصورت همزمان در بخشهای کیفری و حقوقی در جریان است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی با اشاره به احتمال صدور حکم ورشکستگی برای متهمان، گفت: در صورت صدور این حکم، آنان محجور مالی خواهند شد و هرگونه معامله و نقلوانتقال مالی از زمان توقف فعالیت، فاقد اعتبار قانونی است.
وی تأکید کرد: دادستانی برای حمایت از حقوق مالباختگان، درخواست رسیدگی به ورشکستگی این افراد را ارائه کرده است.
ورود اتحادیه طلا به ماجرا؛
در همین رابطه، مهرداد رحمتی، رئیس اتحادیه طلا فروشان بجنورد، با لحنی هشدارآمیز نسبت به گسترش معاملات غیرشفاف در بازار طلا گفت:بارها هشدار دادهایم که ورود به معاملات طلا خارج از شبکه رسمی و بدون تحویل فیزیکی، میتواند خطرات جدی برای مردم ایجاد کند. متأسفانه وعده سودهای غیرمتعارف باعث شده برخی شهروندان بدون بررسی کافی وارد چنین قراردادهایی شوند.
وی تأکید کرد:هرگونه خرید و فروش طلا باید با فاکتور معتبر، پشتوانه فیزیکی و در چارچوب واحدهای مجاز انجام شود؛ در غیر این صورت، ریسک از دست رفتن سرمایه بسیار بالا خواهد بود.
روایت مالباختگان؛ زنجیرهای از اعتمادهای شکسته در سایه سودهای وسوسهانگیز
در پرونده پرحاشیه طلافروشان بجنورد، اگرچه اعداد و ارقام از هزاران شاکی و هزاران میلیارد تومان بدهی حکایت دارد، اما آنچه تصویر واقعیتری از این ماجرا ارائه میدهد، روایت افرادی است که هر کدام با یک نیت ساده وارد این چرخه شدند: حفظ ارزش پول و امید به سود بیشتر. اما حالا بسیاری از آنها میگویند نتیجه این تصمیم، چیزی جز بلاتکلیفی، فشار روحی و از دست رفتن سرمایه زندگی نبوده است.
یک پزشک خانم ۵۸ ساله:
با ۳۵۶ گرم طلا شروع کردم. ابتدا خیلی شفاف کار میکردند، حتی سیستم ثبت و گزارش داشتند و همین باعث اعتمادم شد. بعد از مدتی سرمایهام را افزایش دادم و در این مدت سودی دریافت نکردم تا حدود ۸۰۰ گرم رسید. چند بار هم گزارش از وضعیت طلا هایم داده شد این موضوع خیال آدم را راحت میکرد. اما ناگهان همه چیز متوقف شد. برای منی که سالها درس خواندم و کار کردم، این یعنی قفل شدن کل دارایی. و برباد رفتن تمامی کار کردنم.
یک مرد ۴۵ ساله:
خانه و ماشینم را فروختم. با ۷۰۰ گرم طلا وارد شدم چون فکر میکردم دارم آینده بهتری میسازم.
اولش سود هم میدادند و همین باعث شد بیشتر اعتماد کنم. گفتند اگر بیشتر بیاوری، در مدت کوتاه چند برابر میشود.
اما بعد از مدتی همه چیز قطع شد. الان نه خانه دارم، نه ماشین. فقط بدهی و حسرت مانده. حتی خانوادهام تحت فشار شدید هستند.
یک رستوراندار:
برای اینکه سرمایهام راکد نماند وارد این کار شدم.
چند ماه اول واقعاً همه چیز خوب بود و همین باعث شد حتی چند نفر دیگر را هم معرفی کنم.
اما بعد پرداختها متوقف شد. الان هم سرمایه خودم درگیر است و هم پاسخگوی کسانی هستم که معرفی کردم. این فشار برای من از ضرر مالی هم سنگینتر شده است
یک بازنشسته:
تمام سنوات و پسانداز بازنشستگیام را وارد کردم. گفتند طلا همیشه امن است و سود هم دارد.
اولش هم همینطور بود، اما بعد همه چیز متوقف شد. الان در این سن، نه توان کار دارم و نه راهی برای جبران. هر بار مراجعه میکنم فقط وعده میشنوم.
این پول حاصل یک عمر زحمت بود.
یک جوان ۲۹ ساله در آستانه ازدواج:
برای شروع زندگی مشترک وارد این کار شدم. گفتند در چند ماه سرمایهات رشد میکند. من هم اعتماد کردم. الان ازدواجم عقب افتاده و همه برنامهام به هم ریخته. پول مهم است، اما چیزی که بیشتر اذیتم میکند از بین رفتن آیندهای است که برایش برنامه داشتم.
یک زن خانهدار:
بخشی از طلاهای قدیمی و پسانداز خانه را وارد کردم. فکر میکردم میتوانم آینده بچههایم را بهتر کنم.
اما الان حتی نمیدانم باید از کجا شروع کنم. هر بار که مراجعه میکنیم فقط میگویند صبور باشید. صبر برای ما یعنی بلاتکلیفی.
یک مغازهدار خرد:
برای توسعه کارم وارد شدم. چند ماه اول سود گرفتم و همین باعث شد بیشتر سرمایه بیاورم. اما بعد قطع شد. الان هم بدهکارم هم سرمایهام گیر کرده. مغازهام عملاً تحت فشار است.
یک کارگر ساختمانی:
با کار سخت پول جمع کرده بودم. فکر میکردم این بهترین راه برای حفظ ارزش پولم است. اما حالا همه چیز از بین رفته. برگشت به نقطه صفر برای من خیلی سنگین است.
این روایتها تنها بخشی از صدای مالباختگانی است که هر کدام با امیدی کوچک وارد این مسیر شدند و حالا با واقعیتی بزرگتر روبهرو هستند؛ واقعیتی که نشان میدهد در فضای غیرشفاف مالی، اعتماد بدون تحقیق میتواند به یکی از پرهزینهترین تصمیمهای زندگی تبدیل شود.
نتیجهگیری؛ از اعتماد از دسترفته تا ضرورت بازنگری در شیوههای سرمایهگذاری؛
پرونده طلافروشان بجنورد، فارغ از سرنوشت نهایی آن در دستگاه قضایی، به نمادی از یک تجربه تلخ در بازار سرمایهگذاری غیررسمی تبدیل شده است.
تجربهای که نشان میدهد در شرایط فشار اقتصادی و کاهش ارزش پول، چگونه وعده سودهای غیرمتعارف میتواند مسیر تصمیمگیری مالی خانوادهها را تغییر دهد و در نهایت سرمایه یک عمر تلاش را در معرض خطر قرار دهد.
کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که گسترش معاملات بدون پشتوانه فیزیکی طلا، نبود شفافیت در قراردادها و اعتماد بدون بررسی به افراد یا مجموعههای غیررسمی، مهمترین زمینههای شکلگیری چنین بحرانهایی است؛ بحرانهایی که این بار تنها به چند نفر محدود نماند و هزاران خانواده را درگیر کرده است.
پرونده طلا فروشان بجنوردی یه پیام مشخص دارد: هیچ وعده سودی بدون ریسک نیست!
در نهایت، پرونده طلافروشان بجنورد بار دیگر این پیام را پررنگ میکند که در بازارهای مالی، بهویژه در شرایط بیثبات اقتصادی، هیچ وعده سودی بدون ریسک نیست و اعتماد بدون تحقیق میتواند پرهزینهترین تصمیم زندگی افراد باشد.
اکنون هزاران مالباخته چشمانتظار تصمیم نهایی دستگاه قضایی هستند؛ تصمیمی که شاید بخشی از خسارتهای مالی را جبران کند، اما تجربه تلخ از دست رفتن امنیت اقتصادی و روانی خانوادهها را از حافظه جمعی پاک نخواهد کرد.
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