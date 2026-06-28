پیروزی کانادا در خاک آمریکا و صعود به یک هشتم/ آفریقای جنوبی کم آورد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار از مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بین تیم های ملی کانادا و آفریقای جنوبی از ساعت ۲۲:۳۰ در ورزشگاه سوفی شهر لس‌آنجلس برگزار شد که تلاش دو تیم در نهایت با برتری یک بر صفر کانادا به پایان رسید. استیو اوستاکویو (۳+۹۰) تک گل کانادا را به ثمر رساند.

برگزاری جام جهانی با ۴۸ تیم و میزبانی مشترک کانادا، آمریکا و مکزیک باعث شد تا برای اولین بار در تاریخ این بازی ها کشور میزبان مجبور به ترک وطن شود تا در خاک آمریکا به مصاف آفریقای جنوبی برود.

دیداری که در نیمه اول چندان چنگی به دل نزد و هر دو تیم بیشتر سعی داشتند با مدیریت بازی سعی کنند بدون ریسک به دروازه رقیب برسند.

در ۴۵ دقیقه دوم جسی مارش سرمربی تیم ملی کانادا تصمیم به ایجاد تغییرات اساسی در سیستم بازی تیمش گرفت تا بافانا بافانا تحت فشار قرار بگیرد.

روشان ویلیامز گلر آفریقای جنوبی در نیمه دوم دو بار دروازه تیمش را نجات داد اما تفکرات جسی مارش همچنان تهاجمی بود تا این تیم در دقیقه ۶۴ مهم ترین موقعیت گل خود را توسط اسلوواکی کسب کند اما درخشش ویلیامز و در ادامه دفاع آفریقا باعث شدد تا این توپ در آستانه ورود به دروازه از روی خط دفع شود.

اوستاکویو در دقیقه ۳+۹۰ روی ریباند برگشتی از سانتر هم تیمی اش توانست صاحب توپ شود و با یک شوت سرکش از پشت محوطه جریمه تور دروازه بافانا بافانا را به لرزه در آورد تا کانادا با همین یک گل راهی مرحله بعدی شود و آفریقای جنوبی از دور رقابت ها کنار گذاشته شود.

کانادا که پیراهن مشکی رنگ خود را بر تن داشت دست از بازی رو به جلو بر نداشت تا بار دیگر گل در دقایق اضافی باعث شود تکلیف تیم برنده مشخص شود.