۱۲ تعویض بدون یک تاثیرگذاری در تیم ملی/ بازیکنان مقصرند یا کادر فنی؟

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با کسب سه امتیاز از مجموع سه دیدار خود، از صعود به مرحله حذفی (یک‌شانزدهم نهایی) بازماند. در سه مسابقه‌ای که ایران در این رقابت‌ها به میدان رفت، امیر قلعه‌نویی در مجموع ۱۲ بار اقدام به تغییرات در ترکیب تیم و استفاده از تعویض‌های مختلف در جریان بازی‌ها انجام داد.

در نخستین دیدار برابر نیوزیلند که با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید، مهدی قایدی، علی علیپور، احسان حاج‌صفی و امیرحسین حسین‌زاده به‌عنوان بازیکنان تعویضی وارد میدان شدند، اما نتوانستند تأثیر ویژه‌ای در جریان مسابقه داشته باشند. طبق اعلام سایت «Sofascore»، این بازیکنان به ترتیب نمرات ۶/۶، ۶/۶، ۶/۶ و ۶/۶ را دریافت کردند و هیچ‌یک موفق به کسب نمره بالاتر از ۷ (نمره استاندارد عملکرد خوب) نشدند.

در دومین بازی مقابل بلژیک که با تساوی بدون گل خاتمه یافت، علیرضا جهانبخش، میلاد محمدی، مهدی ترابی، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده به‌عنوان بازیکنان تعویضی وارد زمین شدند. این بازیکنان نیز به ترتیب نمرات ۶/۵، ۶/۸، ۶/۷، ۶/۶ و ۶/۴ را از سوی سایت «Sofascore» دریافت کردند و در این مسابقه نیز هیچ‌یک موفق به کسب نمره ۷ نشدند.

در سومین دیدار برابر مصر که با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید، امیر قلعه‌نویی تنها ۳ تعویض از ۵ تعویض ممکن خود را انجام داد و صالح حردانی، شهریار مغانلو و علیرضا جهانبخش را به میدان فرستاد. این بازیکنان به ترتیب نمرات ۷/۵، ۶/۴ و ۶/۹ را کسب کردند که در این میان، تنها صالح حردانی عملکردی قابل قبول‌تر نسبت به سایر بازیکنان به ثبت رساند.

در بازی با مصر حردانی در نیمه دوم وارد زمین شد و چند بار مانع از گلزنی بازیکنان حریف شد. همچنین علیرضا جهانبخش که تنها ۵ دقیقه فرصت بازی کردن به دست آورد در وقت های اضافه نیمه دوم اقدام به ارسال توپ به محوطه جریمه مصر کرد که با ضربه سر سعید عزت اللهی همراه شد و توپ این بازیکن به تیرک دروازه برخورد کرد.

در همین چارچوب، به نظر می‌رسد امیر قلعه‌نویی می‌توانست با به‌کارگیری تعویض‌های هدفمندتر و اعمال تغییرات تاکتیکی به‌موقع، تأثیر بازیکنان واردشده به زمین را افزایش دهد و جریان بازی را در مقاطع حساس بهتر به سود تیم مدیریت کند؛ مسئله‌ای که شاید می‌توانست در نهایت نقش مهمی در بهبود عملکرد تیم و افزایش شانس صعود ایران به مرحله حذفی ایفا کند.