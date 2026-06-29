به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال آلمان و پاراگوئه در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز سه‌شنبه ۹ تیر و از ساعت ۲۴ (۰۰:۰۰) به وقت تهران با قضاوت جلال جید و در ورزشگاه بوستون آمریکا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک در وقت‌های قانونی و اضافه خاتمه یافت و در ضربات پنالتی تیم ملی پاراگوئه موفق شد با نتیجه ۴ بر ۳ آلمان را شکست دهد و راهی مرحله یک هشتم نهایی شود.

پیروزی یک نیمه‌ای پاراگوئه

پاراگوئه بازی را هجومی آغاز کرد و در همان دقیقه ۲ روی ارسال از کرنر، «جونیور آلونسو» در تیر دوم صاحب موقعیت شد اما نتوانست ضربه نهایی را روانه دروازه آلمان کند.

در دقیقه ۹ آلمان نخستین فرصت جدی خود را خلق کرد. ارسال یوشوا کیمیش روی ضربه کرنر پس از برخورد به مدافعان مقابل «فلوریان ویرتس» رسید اما شوت این بازیکن از پشت محوطه جریمه با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.

شاگردان یولیان ناگلزمان در ادامه مالکیت توپ را در اختیار گرفتند و در دقیقه ۱۴ صاحب یک ضربه کرنر دیگر شدند اما دفاع منسجم پاراگوئه اجازه ایجاد موقعیت خطرناک را نداد.

در دقیقه ۳۳ پاس دقیق فلوریان ویرتس، کای هاورتس را در موقعیت گلزنی قرار داد اما مهاجم آلمان نتوانست از این فرصت استفاده کند.

در حالی که آلمان توپ و میدان را در اختیار داشت، پاراگوئه در دقیقه ۴۱ روی یک ضربه کرنر صاحب موقعیت شد.

گل اول پاراگوئه؛ شوک به آلمان

سرانجام در دقیقه ۴۲ ارسال ماتیاس گالارزا از سمت راست با ضربه سر دقیق خولیو انسیسو همراه شد تا پاراگوئه برخلاف جریان بازی با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد.

آلمان در دقایق پایانی نیمه نخست حملات خود را افزایش داد و در دقیقه ۲+۴۵ ضربه فلیکس نمچا پس از برخورد به مدافعان راهی کرنر شد و در ادامه نیز ارسال‌های متوالی ژرمن‌ها ثمری نداشت تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر پاراگوئه به پایان برسد.

شروع نیمه دوم

یولیان ناگلزمان در آغاز نیمه دوم با ورود لئون گورتسکا به جای فلیکس نمچا تیمش را هجومی‌تر کرد اما در دقیقه ۵۰ اشتباه یوشوا کیمیش می‌توانست به گل دوم پاراگوئه منجر شود که مانوئل نویر با واکنشی به‌موقع ضربه خولیو انسیسو را مهار کرد.

گل تساوی آلمان؛ پاسخ سریع هاورتس

فشار آلمان در دقیقه ۵۴ نتیجه داد. فلوریان ویرتس با ارسال دقیق از جناح چپ، کای هاورتس را در موقعیت ایده‌آل قرار داد و این مهاجم با ضربه سر تماشایی توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا بازی یک بر یک مساوی شود.

پس از گل، آلمان نبض مسابقه را در اختیار گرفت و در دقیقه ۵۷ شوت لئون گورتسکا پس از پاس ویرتس با دخالت مدافعان پاراگوئه دفع شد.

در همان دقیقه ۵۷ پاراگوئه دو تعویض اجباری و تاکتیکی انجام داد؛ خولیو انسیسو به دلیل مصدومیت جای خود را به مائوریسیو داد و گوستاوو کابایرو نیز جانشین گابریل آوالوس شد.

در دقیقه ۶۴ جمال موسیالا به جای دنیز اونداو وارد زمین شد تا قدرت هجومی آلمان افزایش پیدا کند.

در دقیقه ۶۵ آندرس کوباس با خطا روی کای هاورتس نخستین کارت زرد مسابقه را دریافت کرد.

آلمان در دقیقه ۶۷ پشت محوطه جریمه صاحب ضربه ایستگاهی شد اما شوت لروی سانه پس از برخورد به دیوار دفاعی راهی کرنر شد.

پاراگوئه نیز در دقیقه ۶۸ روی یک ضربه آزاد فرصت پاسخگویی داشت اما ارسال میگل آلمیرون توسط مدافعان آلمان دفع شد و در ادامه نیز در دقیقه ۷۰ ضربه سر گوستاوو گومز روی ارسال کرنر در دستان مانوئل نویر آرام گرفت تا بازی همچنان با تساوی یک بر یک دنبال شود.

آلمان در دقیقه ۷۸ روی ارسال زیبای فلوریان ویرتس تا آستانه گل دوم پیش رفت اما ضربه سر هاورتز را اورلاندو گیل مهار کرد.

در دقیقه ۷۹ مانشافت صاحب یک ضربه ایستگاهی در موقعیتی مناسب شد اما ضربه مستقیم ویرتس به دیوار دفاعی پاراگوئه برخورد کرد.

ناگلزمان در دقیقه ۸۰ نیز والدِمار آنتون را به جای آلکساندار پاولوویچ به میدان فرستاد تا تیمش با آرایش هجومی‌تری دقایق پایانی را دنبال کند.

با نزدیک شدن به پایان وقت قانونی، آلمان در دقیقه ۸۶ روی یک کرنر دیگر صاحب موقعیت شد اما در دقیقه ۸۷ ضربه سر لئون گورتسکا به دلیل آفساید یکی از بازیکنان این تیم مردود اعلام شد.

در نهایت این بازی در وقت قانونی ۹۰ دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید تا کار به وقت های اضافه کشیده شود.

وقت‌های اضافه

در دقیقه ۹۱ آلمان نیمه نخست وقت اضافه را آغاز کرد و از همان ابتدا مالکیت توپ را در اختیار گرفت تا راهی برای باز کردن دوباره دروازه پاراگوئه پیدا کند.

در دقیقه ۹۴ شلوغی محوطه جریمه پاراگوئه می‌توانست به گل دوم آلمان منجر شود اما ضربه نیک وولتماده پس از برخورد به مدافعان راهی به دروازه پیدا نکرد.

در ادامه و در دقیقه ۹۵ آلمان روی یک ضربه آزاد و سپس کرنر پیاپی دروازه پاراگوئه را تهدید کرد اما واکنش اورلاندو گیل و عملکرد خوب مدافعان این تیم مانع از گلزنی مانشافت شد.

در دقیقه ۹۶ ارسال یوشوا کیمیش از روی نقطه کرنر بار دیگر ثمری برای آلمان نداشت و توپ مستقیماً از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۹۸ آلمان اعتقاد به خطای هند گوستاوو گومز روی ضربه نیک وولتماده داشت و بازیکنان این تیم خواستار اعلام پنالتی شدند، اما داور پس از بررسی صحنه دستور به ادامه بازی داد.

در دقیقه ۱۰۰ ارسال دقیق فلوریان ویرتس با اختلافی اندک از مقابل جاناتان تاه عبور کرد و مدافع آلمان تنها چند سانتی‌متر با گلزنی فاصله داشت.

در دقیقه ۱۰۱ گوستاوو گوستاوو سانابریا و برایان اوخدا به جای خوان کاسرس و دامیان بوبادیا وارد ترکیب پاراگوئه شدند تا این تیم با نیروی تازه‌نفس به مقاومت خود ادامه دهد.

VAR گل آلمان را رد کرد

سرانجام فشارهای پیاپی آلمان در دقیقه ۱۰۲ به نتیجه رسید. ارسال ناتانیل براون از روی کرنر با ضربه سر قدرتمند جاناتان تاه همراه شد و توپ پس از عبور از اورلاندو گیل وارد دروازه پاراگوئه شد تا مانشافت برای نخستین بار در این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک پیش بیفتد.

در حالی که آلمان در دقیقه ۱۰۲ با ضربه سر جاناتان تاه روی ارسال ناتانیل براون به گل دوم دست یافته بود، داور پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی در دقیقه ۱۰۶ این گل را مردود اعلام کرد. تشخیص داور، خطای والدِمار آنتون روی اورلاندو گیل، دروازه‌بان پاراگوئه، هنگام ارسال کرنر بود؛ تصمیمی که اعتراض شدید بازیکنان و کادر فنی آلمان را به دنبال داشت و نتیجه مسابقه بار دیگر یک بر یک شد.

در دقیقه ۱۰۷ یولیان ناگلزمان، سرمربی آلمان، به دلیل اعتراض‌های شدید به تصمیم داور با کارت زرد جریمه شد و همچنان نسبت به مردود شدن گل تیمش اعتراض داشت.

در دقیقه ۱۱۶، جمال موسیالا پس از درگیری با ماتیاس گالارزا با کارت زرد داور روبه‌رو شد و دقایقی بعد نیز گالارزا به دلیل خطا روی همین بازیکن اخطار گرفت. همچنین به دلیل اعتراض‌های مکرر، اعضایی از نیمکت هر دو تیم نیز از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

در واپسین لحظات وقت‌های اضافه، آلمان بهترین فرصت خود را برای رسیدن به گل برتری به دست آورد. در دقیقه ۱۱۹ ارسال دقیق ناتانیل براون با ضربه سر والدمار آنتون همراه شد، اما اورلاندو گیل با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد تا آخرین فرصت جدی ژرمن‌ها نیز از دست برود و بازی در آستانه کشیده شدن به ضربات پنالتی قرار گیرد.

در نهایت و در ضربات پنالتی تیم ملی پاراگوئه موفق شد با تتیجه ۴ بر ۳ آلمان را شکست دهد و راهی مرحله یک هشتم نهایی شود.