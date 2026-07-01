مکزیک با حمایت تماشاگرانش از سد اکوادور عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال مکزیک و اکوادور که قرار بود از ساعت ۰۴:۳۰ صبح امروز در ورزشگاه باشکوه مکزیکو سیتی برگزار شود به دلیل رعد و برق‌های متوالی با یک ساعت تاخیر آغاز شد که در پایان با برتری ۲ بر صفر میزبان در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ همراه بود. کوئنونز(۲۲) و خیمنز (۳۱) برای سبزپوشان مکزیک گلزنی کردند.

دو تیم در حالی به مصاف همدیگر رفتند که کلاه‌های مکزیکی حدود ۹۵ درصد ورزشگاه را برای خود کرده بودند تا جو ورزشگاه طبق پیش بینی ها تمام و کمال در اختیار مکزیک باشد.

با این حال اکوادور که تلاش سرسختانه‌ای در مرحله گروهی داشت بدون ترس از اسم و استرس ناشی از تشویق های هواداران مکزیک بازی رو به جلویی را در دستور کار قرار داد تا بتواند با یک بازی شجاعانه حریف را غافلگیر کند.

با این حال بازی سرعتی دو تیم در انتقال توپ از دفاع به حمله و همچنین درگیری های فیزیکی هافبک های هر دو تیم در میانه میدان باعث شد تا یکی از پر هیجان ترین مسابقات به خصوص در ۴۵ دقیقه اول شکل بگیرد.

مکزیک با استفاده از سرعت بالای انتقال توپ از دفاع به حمله توانست در دقیقه ۲۲ گل زیبایی را توسط کوئنونز وارد دروازه اکوادور کند تا استادیوم مکزیکوسیتی غرق شادی شود.

اکوادور پس از این گل هم سعی کرد بازی مالکانه انجام دهد اما تنها ۹ دقیقه دیگر صبوری مکزیکی ها در ارائه بازی منطقی کافی بود تا روی یک کار تیمی بتوانند گل دوم را به ثمر برسانند و اینگونه برد ارزشمندی را مقابل اکوادور برای خود کنند.

اکوادور در وقت های اضافی بازی با قانون «وینی» که به رفتارهای نژاد پرستانه اختصاص دارد جریمه شد تا پیرو هینگاپیه در دقیقه ۵+۹۰ پس از بازبینی صحنه با کمکVAR به دلیل قرار دادن دست خود هنگام صحبت با بازیکن مکزیک و احتمال توهین به حریف از زمین مسابقه اخراج شود.

مکزیک با این پیروزی به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ راه پیدا کرد.