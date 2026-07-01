بازگشت رویایی بلژیک و سقوط تلخ سنگال در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و سنگال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه چهارشنبه ۱۰ تیر و از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران با قضاوت سعید مارتینز و در ورزشگاه سیاتل آمریکا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود بلژیک خاتمه یافت تا این تیم حریف برنده دیدار آمریکا و بوسنی و هرزگوین در مرحله یک‌هشتم نهایی شود.

پیروزی یک نیمه‌ای سنگال مقابل بلژیک

بلژیک بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۱۰ نخستین ضربه در چارچوب مسابقه را توسط لئاندرو تروسار ثبت کرد. این موقعیت پس از اشتباه موسی نیاخاته در خط دفاعی سنگال به دست آمد اما ضربه زمینی تروسار را موری دیاو، دروازه‌بان سنگال، بدون دردسر مهار کرد.

در ادامه دو تیم بیشتر از سمت راست زمین حملات خود را طراحی کردند. در دقیقه ۱۲ ارسال ایلیمان اندیایه از جناح راست با وجود اینکه مهاجمی از سنگال به توپ نرسید، مدافعان بلژیک را وادار به دفع توپ کرد.

جدی‌ترین فرصت نیمه نخست در دقیقه ۱۳ برای سنگال رقم خورد. اسماعیل یاکوبس با ارسالی دقیق توپ را روی دروازه فرستاد و تیبو کورتوا با خروج خود تنها توانست ضربه سر اسماعیل سار را منحرف کند. توپ پس از برخورد به تیرک دروازه دوباره مقابل سار قرار گرفت اما این مهاجم در حالی که روی زمین افتاده بود نتوانست از فاصله نزدیک دروازه را باز کند.

پس از این فرصت، سنگال کنترل مسابقه را در اختیار گرفت و در دقیقه ۱۸ شوت سرضرب ادریسا گانا گیه از پشت محوطه جریمه در آغوش کورتوا آرام گرفت. در دقیقه ۲۲ نیز یوری تیلمانس با خطا روی حبیب دیارا، ضدحمله سنگال را متوقف کرد و با خوش‌شانسی از دریافت کارت زرد گریخت.

گل اول بازی برای سنگال

فشار شاگردان سنگال در نهایت در دقیقه ۲۵ به گل منجر شد. سادیو مانه از سمت چپ ارسال زیبایی انجام داد و ضربه سر اسماعیل سار پس از عبور از کورتوا به تیرک دروازه برخورد کرد اما حبیب دیارا که در ریباند حاضر بود توپ برگشتی را وارد دروازه کرد تا سنگال با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد.

پس از گل، بازی برای دقایقی به دلیل وقفه خنک‌کننده متوقف شد؛ وقفه‌ای که با وجود دمای حدود ۱۶ درجه سانتی‌گراد برگزار شد. در ادامه نیز ورود چند تماشاگر به زمین باعث توقف دوباره مسابقه شد و رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، از این فرصت برای گفت‌وگو با کوین دی‌بروینه استفاده کرد.

بلژیک بعد از دریافت گل تلاش کرد بازی را به تساوی بکشاند اما دفاع منسجم سنگال اجازه خلق موقعیت‌های جدی را نمی‌داد. در دقیقه ۳۷ سادیو مانه با یک حرکت ترکیبی زیبا وارد محوطه جریمه شد اما هنگام ضربه زدن تعادلش را از دست داد و توپ به راحتی در اختیار کورتوا قرار گرفت.

در دقیقه ۳۹ جرمی دوکو پس از عبور از دو مدافع، توپ را به پشت محوطه جریمه رساند اما کوین دی‌بروینه در میان مدافعان سنگال فرصت شوتزنی پیدا نکرد. سه دقیقه بعد موسی نیاخاته هنگام دفع یک ارسال دچار آسیب‌دیدگی شد و برای دقایقی تحت مداوا قرار گرفت.

در دقیقه ۴۴ بهترین فرصت بلژیک برای گلزنی رقم خورد. دی‌بروینه با یک پاس دقیق، دوکو را در سمت راست صاحب توپ کرد. ارسال این بازیکن پس از برخورد به مدافع سنگال تغییر مسیر داد و در آستانه ورود به دروازه قرار گرفت اما موری دیاو با واکنشی مطمئن توپ را مهار کرد و مانع گل تساوی شد.

در دقیقه ۴۵ نیز بلژیک روی یک ضربه کرنر کوتاه صاحب موقعیت شد اما شوت زیبای ماکسیم دکویپر به سمت گوشه بالای دروازه را موری دیاو با واکنشی تماشایی راهی کرنر کرد.

در وقت‌های تلف‌شده، جرمی دوکو پشت محوطه جریمه با خطا متوقف شد اما ضربه ایستگاهی پای چپ دکویپر پس از برخورد به دیوار دفاعی سنگال راهی به دروازه پیدا نکرد تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر سنگال به پایان برسد.

شروع نیمه دوم

رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، در آغاز نیمه دوم نخستین تعویض خود را انجام داد و شارل دکتلار را از زمین بیرون کشید تا روملو لوکاکو از دقیقه ۴۶ وارد میدان شود.

با این حال، سنگال شروعی بهتر داشت و تنها یک دقیقه پس از آغاز نیمه دوم، سادیو مانه با ارسالی خطرناک توپ را به ایلیمان اندیایه در تیر دوم رساند اما ضربه این بازیکن از کنار دروازه تیبو کورتوا به بیرون رفت.

سنگال اختلاف را دو برابر کرد

فشار سنگال سرانجام در دقیقه ۵۱ نتیجه داد. روی یک ارسال بلند از خط دفاعی، اسماعیلا سار با فراری هوشمندانه از میان دو مدافع میانی بلژیک، توپ را با سینه به خوبی کنترل کرد و سپس با ضربه‌ای محکم دروازه کورتوا را برای دومین بار گشود تا اختلاف به دو گل افزایش یابد؛ گلی که ضعف آشکار خط دفاعی بلژیک در آن کاملاً مشهود بود.

پیش از این گل، حبیب دیارا در دقیقه ۵۴ روی پاس رو به عقب سادیو مانه فرصت بسیار خوبی برای گلزنی داشت اما ضربه او با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت؛ موقعیتی که البته با گل دقایقی قبل اسماعیلا سار تأثیری در روند مسابقه نداشت.

بلژیک در واکنش به دریافت گل دوم، در دقیقه ۵۶ دست به دو تعویض همزمان زد و دودی لوکباکیو و نیکلاس راسکین به جای کوین دی‌بروینه و جرمی دوکو وارد میدان شدند؛ تعویضی که با توجه به شرایط مسابقه، شاید آخرین حضور دی‌بروینه در رقابت‌های جام جهانی را رقم زده باشد.

شاگردان رودی گارسیا پس از این تغییرات، توپ و میدان را در اختیار گرفتند و در دقیقه ۶۱ روملو لوکاکو پس از مکثی طولانی، یوری تیلمانس را در سمت راست صاحب توپ کرد اما ضربه این هافبک از زاویه‌ای بسته تنها به تور کنار دروازه برخورد کرد.

فشار بلژیک در دقیقه ۶۲ ادامه یافت اما باز هم بازیکنان این تیم در پشت محوطه جریمه در تصمیم‌گیری نهایی تعلل کردند و مدافعان سنگال توپ را دور کردند.

در دقیقه ۶۳ نیز گارسیا سومین تعویض خود را انجام داد و دیه‌گو موریرا به جای هانس فاناکن وارد زمین شد.

دو دقیقه بعد، یکی از مدافعان بلژیک با خطایی شدید از پشت روی اسماعیلا سار، مانع حرکت این مهاجم شد و با دریافت کارت زرد از داور جریمه شد. سار برای دقایقی روی زمین افتاد اما پس از مداوا به بازی ادامه داد.

سنگال نخستین تغییر خود را در دقیقه ۶۶ انجام داد و لامین کامارا به جای پاپ گیه وارد میدان شد. این هافبک جوان تنها ۶۲ ثانیه پس از ورود به زمین، با خطا روی لئاندرو تروسار نخستین کارت زرد خود را دریافت کرد.

در دقیقه ۷۰ لامین کامارا در دفع یک ارسال عملکرد نامطمئنی داشت و توپ را به شکلی ناقص دفع کرد، اما خوش‌شانسی او این بود که موری دیاو با خروجی مطمئن توپ را در اختیار گرفت و اجازه نداد این اشتباه به خلق موقعیت برای بلژیک منجر شود.

پس از این صحنه، بازی برای دومین بار به دلیل وقفه خنک‌کننده متوقف شد و دو تیم دقایقی استراحت کردند.

سنگال در دقیقه ۷۴ نیز برای حفظ شادابی تیم خود دست به دو تعویض دیگر زد و ابراهیم امبایه ۱۸ ساله به همراه پاپ ماتار سار، هافبک باشگاه تاتنهام، به جای ایلیمان اندیایه و حبیب دیارا وارد زمین شدند تا شاگردان سنگال با حفظ برتری دو گله، برای دقایق پایانی آماده شوند.

در دقیقه ۷۹ سرمربی بلژیک توماس مونیه، مدافع باتجربه ۳۴ ساله، را به جای ماکسیم دکویپر راهی زمین کرد تا با ارسال‌های بیشتر از جناح راست، خط دفاعی سنگال را تحت فشار قرار دهد.

همان دقیقه بلژیک تا آستانه باز کردن دروازه حریف پیش رفت. نیکلاس راسکین از عمق زمین سانتری دقیق انجام داد که با ضربه سر ماکسیم دکویپر همراه شد اما پاته سیس با حضور به‌موقع توپ را از روی خط دفاعی دور کرد. در ادامه همین حمله، دودی لوکباکیو با شوتی فنی و پای چپ قصد داشت توپ را به گوشه بالای دروازه بفرستد اما ضربه او با اختلافی اندک از کنار تیر عمودی به بیرون رفت.

بلژیکی‌ها در دقیقه ۸۲ نیز با اشتباه دیه‌گو موریرا در نزدیکی محوطه جریمه خودی در آستانه دردسر قرار گرفتند. موریرا در دریبل‌زنی تعلل کرد و سپس با یک پاس رو به عقب تیموتی کاستانیه را تحت فشار گذاشت. کاستانیه برای جلوگیری از ضدحمله روی بازیکن سنگال مرتکب خطا شد اما ضربه ایستگاهی حاصل از این صحنه ثمری برای سنگال نداشت.

فشار شاگردان رودی گارسیا در دقیقه ۸۴ ادامه یافت. دودی لوکباکیو ارسال خطرناک دیگری از سمت راست انجام داد اما ضربه سر تیموتی کاستانیه از کنار دروازه به بیرون رفت. لحظاتی بعد نیز یوری تیلمانس از پشت محوطه جریمه فرصت شوتزنی پیدا کرد اما ضربه او دقت لازم را نداشت و راهی اوت شد.

سنگال در دقیقه ۸۵ می‌توانست کار بلژیک را یکسره کند. سادیو مانه با فراری سریع تک‌به‌تک شد و با ضربه‌ای زمینی، تیبو کورتوا را وادار به واکنشی تماشایی کرد. هرچند پس از پایان صحنه، کمک‌داور پرچم آفساید را بالا برد اما فاصله مهاجم سنگال با آخرین مدافع بسیار نزدیک بود.

کامبک سه دقیقه ای بلژیک

سرانجام فشارهای بلژیک در دقیقه ۸۶ به ثمر نشست. پس از اینکه ضربه پشت پای روملو لوکاکو در محوطه جریمه به نتیجه نرسید، بازیکنان بلژیک دوباره مالک توپ شدند و توماس مونیه از جناح راست ارسال زمینی دقیقی انجام داد. لوکاکو با جاگیری مناسب از مدافع مستقیم خود پیش افتاد و با ضربه‌ای هوشمندانه توپ را از کنار دستان موری دیاو عبور داد تا اختلاف به حداقل برسد و نتیجه ۲ بر یک شود.

تنها سه دقیقه بعد، بلژیک بازگشتی رؤیایی را کامل کرد. لئاندرو تروسار از سمت راست سانتری پیچ‌دار روی دروازه سنگال ارسال کرد. موری دیاو برای دفع توپ از دروازه خارج شد اما در مشت کردن توپ ناموفق بود و یوری تیلمانس از این اشتباه نهایت استفاده را برد و با ضربه سر، توپ را وارد دروازه خالی کرد تا بازی در دقیقه ۸۹ با تساوی ۲ بر ۲ دنبال شود و بلژیک در فاصله‌ای کوتاه، شکست دو گله را جبران کند.

در نهایت این بازی در وقت های قانونی ۹۰ دقیقه با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

وقت‌های اضافه

مسابقه به وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم، کادر فنی سنگال برای حفظ توان بدنی تیم و جلوگیری از فشار حملات بلژیک دست به تغییرات تازه‌ای زد.

در دقیقه ۹۳، سرمربی سنگال دو تعویض همزمان انجام داد و نیکلاس جکسون به جای سادیو مانه و الحاج مالک دیوف به جای اسماعیل یاکوبس وارد زمین شدند.

در دقیقه ۹۸، برخلاف دقایق پرالتهاب پایان وقت قانونی، بازی با ریتمی آرام‌تر دنبال شد و نه بلژیک و نه سنگال تمایلی به انجام حملات پرخطر نشان ندادند تا نبض مسابقه برای دقایقی متعادل شود.

در دقیقه ۱۰۰، یکی از صحنه‌های جنجالی مسابقه رقم خورد. هکتور سورتو، داور دیدار، ناخواسته در مسیر توپ قرار گرفت و همین موضوع باعث عصبانیت شدید لئاندرو تروسار شد. هافبک بلژیک با اعتراض به این اتفاق، ناراحتی خود را از تصمیم و جای‌گیری داور نشان داد؛ اتفاقی که نشان‌دهنده حساسیت بالای مسابقه در وقت‌های اضافه بود.

دو دقیقه بعد، بلژیک بهترین فرصت خود در وقت اضافه را خلق کرد. روی ارسال هوشمندانه توپ به داخل محوطه جریمه، یوری تیلمانس و روملو لوکاکو هر دو برای ضربه زدن اقدام کردند اما هیچ‌کدام موفق به لمس توپ نشدند و موری دیاو، دروازه‌بان سنگال، با خروجی مطمئن توپ را در اختیار گرفت.

در دقیقه ۱۰۴ نیز هواداران سنگال با وجود اینکه از نظر تعداد در ورزشگاه سیاتل از تماشاگران بلژیک کمتر بودند، با تشویق‌های پرشور خود تلاش کردند روحیه بازیکنان تیم‌شان را حفظ کنند؛ هوادارانی که تا پیش از بازگشت دراماتیک بلژیک، خود را آماده جشن صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی کرده بودند.

در دقیقه ۱۰۹، ابراهیم امبایه با حرکتی از جناح راست، ارسال زمینی خطرناکی را به داخل محوطه جریمه بلژیک فرستاد اما مدافعان این تیم با حضور به‌موقع توپ را دفع کردند. در این دقایق، سنگال با در اختیار داشتن توپ، جریان بازی را کنترل می‌کرد و اجازه نمی‌داد بلژیک به راحتی حملات خود را سازماندهی کند.

یک دقیقه بعد، سنگال تا آستانه زدن گل سوم پیش رفت. بارا ساپوکو اندیایه با فراری سریع از سمت راست، توپ را به زیبایی به دهانه محوطه جریمه رساند و ابراهیم امبایه با ضربه‌ای فنی قصد داشت توپ را به گوشه دورتر دروازه بفرستد، اما توپ با اختلافی اندک از کنار تیرک دروازه تیبو کورتوا به بیرون رفت تا این فرصت طلایی از دست برود.

در دقیقه ۱۱۱، رودی گارسیا آخرین تغییر خود را نیز انجام داد و آمادو اونانا را به جای لئاندرو تروسار به میدان فرستاد تا با حضور هافبکی جنگنده، تعادل بیشتری به خط میانی بلژیک ببخشد؛ تعویضی که در صورت کشیده شدن مسابقه به ضربات پنالتی، می‌توانست روی ترکیب پنالتی‌زنان بلژیک نیز تأثیرگذار باشد، چرا که تروسار در دوران حرفه‌ای خود آمار موفقی در زدن ضربات پنالتی داشته است.

در دقیقه ۱۱۳، بارا ساپوکو اندیایه بار دیگر با استفاده از سرعت و تکنیک خود از مدافع مستقیمش عبور کرد و پس از باز کردن فضای مناسب، از پشت محوطه جریمه با شوتی زمینی دروازه بلژیک را تهدید کرد، اما تیبو کورتوا با واکنشی مطمئن توپ را در اختیار گرفت.

یک دقیقه بعد، نیکلاس جکسون با حرکتی انفرادی مدافع بلژیک را از پیش رو برداشت و توپ را به صورت زمینی به مقابل دروازه ارسال کرد، اما مدافعان خسته بلژیک با حضور به‌موقع مسیر توپ را بستند و اجازه ندادند مهاجمان سنگال از این فرصت استفاده کنند. در این دقایق، انرژی بالای مهاجمان سنگال در برابر خستگی مدافعان بلژیک کاملاً مشهود بود.

در دقیقه ۱۱۸، بلژیک بهترین فرصت خود در وقت‌های اضافه را برای رسیدن به گل سوم از دست داد. ارسال زمینی تیموتی کاستانیه در محوطه جریمه به دودی لوکباکیو رسید اما ضربه این بازیکن از فاصله حدود ۱۱ متری پس از برخورد به تیر افقی دروازه راهی اوت شد تا آه از نهاد هواداران بلژیک بلند شود.

بازیکنان بلژیک پس از این صحنه معتقد بودند لامین کامارا هنگام ارسال توپ روی یوری تیلمانس مرتکب خطا شده است، اما داور مسابقه اعتقادی به خطای پنالتی نداشت و دستور به ادامه بازی داد تا نتیجه همچنان ۲ بر ۲ باقی بماند.

اما پس از دقایقی داور با بازیینی صحنه توسط VAR برای بلژیک پنالتی اعلام کرد.

گل برتری بلژیک در آخرین دقیقه بازی

در دقیقه ۱۲۵، یوری تیلمانس پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای دقیق و زمینی به سمت گوشه بالای سمت راست دروازه، موری دیاو را مغلوب کرد تا بلژیک گل سوم را به ثمر برساند و پیروزی دراماتیک ۳ بر ۲ را در آخرین ثانیه‌های مسابقه از آن خود کند.

به این ترتیب، بلژیک که تا دقیقه ۸۶ با نتیجه ۲ بر صفر از سنگال عقب بود، با بازگشتی تماشایی و به ثمر رساندن سه گل، ضمن رقم زدن یکی از مهیج‌ترین دیدارهای مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را به دست آورد.