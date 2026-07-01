مرگ دو مکزیکی در جشن صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مکزیک صبح امروز چهارشنبه ۱۰ تیر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رو در روی تیم ملی اکوادور قرار گرفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد و راهی مرحله یک هشتم نهایی شود. در همین حال رسانه «espndeportes» خبر داد که در جریان جشن صعود این تیم به مرحله یک هشتم نهایی، دو هوادار کشته شدند.

در متن خبر رسانه «espndeportes» آمده است: پس از پیروزی تیم ملی فوتبال مکزیک برابر تیم ملی اکوادور که منجر به صعود این تیم به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد، جشن‌های گسترده هواداران در پایتخت این کشور با حادثه‌ای تلخ همراه شد و دو نفر جان خود را از دست دادند.

مقامات بخش سلامت شهر مکزیکوسیتی اعلام کردند که این دو حادثه در جریان تجمعات گسترده هواداران در خیابان «پاسئو د لا رفرما» و اطراف «آنخل دِ لا ایندیپندنسیا» رخ داده است؛ جایی که هزاران نفر برای جشن صعود تیم تحت هدایت خاویر آگویره گرد هم آمده بودند.

بر اساس گزارش رسمی «پشتو دو ماندو دل سکتور سالود»، یک مرد ۴۴ ساله و یک زن ۱۹ ساله پس از انجام عملیات احیای پیشرفته، به دلیل خفگی جان باختند. هویت هر دو نفر نیز توسط خانواده‌هایشان تأیید شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که مقامات شهر مکزیکوسیتی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، اعلام کرده اند که حمایت‌های لازم را در اختیار آن‌ها قرار خواهند داد.

بر اساس اعلام مقامات، شمار شرکت‌کنندگان در این جشن‌ها تا حدود یک میلیون نفر برآورد شده است.

گفتنی است حریف بعدی مکزیک در مرحله بعدی رقابت‌ها، از دیدار تیم‌های انگلیس و کیپ‌ورد مشخص خواهد شد.