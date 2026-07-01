به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال انگلیس و جمهوری دموکراتیک کنگو شامگاه چهارشنبه ۱۰ تیر و در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با قضاوت ادهم مخادمه و در ورزشگاه آتلانتا آمریکا از ساعت ۱۹:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود انگلیس به پایان رسید.
انگلیس با این برد حریف مکززک در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی شد.
در دقایق ابتدایی مسابقه و در حدود دقیقه ۲، ارسال بلند به سمت یوآن ویسا در خط حمله کنگو انجام شد اما مهاجم نیوکاسلی به دلیل قرار گرفتن در موقعیت آفساید، از ادامه حمله بازماند. در ادامه، در دقیقه ۴، جود بلینگام در محوطه جریمه کنگو روی خروج لایونل مپاسی فشار وارد کرد و تا آستانه ربودن توپ پیش رفت، اما دروازهبان کنگو موفق به دفع توپ شد.
گل زودهنگام برای کنگو
در دقیقه ۷ مسابقه، روی یک توپ بلند به محوطه جریمه، چانسِل امبمبا با ضربه سر توپ را به مرکز محوطه ششقدم فرستاد و برایان سیپنگا با جایگیری مناسب و ضربهای دقیق، دروازه جردن پیکفورد را از نزدیکترین فاصله باز کرد تا کنگو خیلی زود از حریف نامدار خود پیش بیفتد.
در دقیقه ۱۰، در جریان یک برخورد و فرود نامناسب لایونل مپاسی هنگام دفع توپ، لحظاتی نگرانی در محوطه جریمه کنگو ایجاد شد، اما دروازهبان این تیم توانست به بازی ادامه دهد. همزمان، در همین دقایق، انگلیس مالکیت بیشتری در اختیار داشت اما در تبدیل آن به موقعیت جدی ناکام بود.
در دقیقه ۱۱، جود بلینگام در تصویر تلویزیونی با چهرهای ناامید دیده شد؛ جایی که انگلیس تحت هدایت توماس توخل تلاش داشت از فشار اولیه حریف خارج شود.
در دقیقه ۱۴، نونی مادوئکه با حرکتی تکنیکی از سمت راست وارد محوطه شد اما ارسال نهایی او دقت لازم را نداشت. در ادامه همان صحنه، دکلان رایس با شوتی از روی ریباند دروازه را تهدید کرد که ضربه او به مدافعان برخورد کرد و راهی کرنر شد.
در دقیقه ۱۵، بهترین موقعیت انگلیس تا این لحظه رقم خورد؛ ارسال دقیق دکلان رایس به محوطه با ضربه سر جود بلینگام همراه شد اما لایونل مپاسی با واکنشی دیدنی توپ را مهار کرد.
در دقیقه ۱۹، جود بلینگام به دلیل یک خطای ناشی از عصبانیت روی ناتانائل مبوکو با کارت زرد داور مواجه شد و تنش در بازی افزایش یافت.
در دقیقه ۲۰، انگلیس در فاز دفاعی با بینظمیهایی مواجه شد و هر بار تحت فشار قرار میگرفت، در انتقال توپ دچار اشتباه میشد.
در دقیقه ۲۲، واکنش سکوهای هواداران انگلیس نیز منفی شد و صداهای اعتراض از ورزشگاه به گوش رسید.
در دقیقه ۲۴، اشتباه مارکوس رشفورد در کنترل توپ باعث خروج آن از زمین شد و همین صحنه منجر به توقف کوتاه بازی برای نوشیدن آب شد.
در دقیقه ۲۶، پیش از ادامه مسابقه، توماس توخل با بازیکنان خود صحبتهای تاکتیکی انجام داد تا تیمش را از فشار خارج کند.
در دقیقه ۲۸، ارسال از دکلان رایس به محوطه با ضربه ازری کونسا همراه شد که توپ در نزدیکی دروازه به بیرون رفت و نتیجهای در بر نداشت.
در دقیقه ۲۹، انگلیس بار دیگر روی ارسال رایس خطرساز شد اما توپ پس از برخوردهای پیاپی در محوطه از کنار دروازه عبور کرد.
در دقیقه ۳۰، بهترین فرصت گلزنی انگلیس خلق شد؛ ارسال دقیق دکلان رایس با ضربه سر جود بلینگام همراه شد اما لایونل مپاسی با واکنشی فوقالعاده دروازه کنگو را نجات داد.
در دقیقه ۳۲، برایان سیپنگا با نفوذ از سمت چپ و دریبل مدافع مستقیم خود، خط دفاعی انگلیس را به دردسر انداخت و نشان داد کنگو همچنان در ضدحملات خطرناک است.
در دقیقه ۳۴، انگلیس در حالی که به دنبال بازگشت به بازی بود، در ساختار دفاعی دچار آشفتگی شد و در چند صحنه نتوانست توپ را بهدرستی دفع کند؛ موضوعی که بارها زمینهساز حملات خطرناک کنگو شد و این تیم را در موقعیت ضدحمله قرار داد.
در دقیقه ۳۶، یکی از جدیترین فرصتهای انگلیس رقم خورد؛ هری کین پس از مهار اولیه توسط اکسل توانزبه اقدام به شوتزنی کرد اما ضربه او با سد مدافعان مواجه شد. در ادامه همان صحنه، مارکوس رشفورد شوت دیگری به سمت دروازه زد که با واکنش دیدنی آرون وانبیساکا، توپ پیش از عبور از خط دروازه دفع شد و گل تساوی انگلیس شکل نگرفت.
در دقیقه ۳۷، انگلیس با کسب یک ضربه ایستگاهی در زمین خودی تلاش کرد بازی را سریع آغاز کند و فشار را روی دفاع کنگو افزایش دهد، اما همچنان در انتقال توپ با نوسان همراه بود.
در دقیقه ۳۹، ارسال ضعیف دکلان رایس روی ضربه ایستگاهی باعث از دست رفتن یک موقعیت مناسب برای انگلیس شد؛ صحنهای که نارضایتی کادر فنی این تیم را نیز به همراه داشت.
در دقیقه ۴۰، انگلیس در فاز هجومی عملکرد بهتری نسبت به دقایق ابتدایی نیمه دوم از خود نشان داد و چند بار تا نزدیکی محوطه جریمه کنگو پیش رفت، اما در لحظات پایانی بار دیگر در فاز دفاعی دچار بینظمی شد و جمهوری دموکراتیک کنگو با استفاده از این شرایط صاحب یک ضربه کرنر شد.
در نهایت این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود کنگو خاتمه یافت.
شروع نیمه دوم
در دقیقه ۴۸، نونی مادوئکه با ارسال یک توپ کاتدار از سمت راست تلاش کرد خط دفاعی کنگو را تحت فشار قرار دهد، اما مدافعان این تیم توپ را به خوبی دفع کردند. در ادامه و در دقیقه ۴۹، نیکو اوریلی با نفوذ به محوطه جریمه موفق به گرفتن کرنر شد که ارسال این ضربه ایستگاهی در ازدحام محوطه جریمه با دفع آرتور ماسواکو همراه شد و کرنر دوم نیز ثمری نداشت.
در دقیقه ۵۰، داور مسابقه پس از درگیریهای لفظی و فیزیکی در محوطه جریمه دستور به تکرار کرنر انگلیس داد، اما این فرصت نیز برای میزبان بیثمر بود. در دقیقه ۵۱، در ادامه یک صحنه مشکوک به خطا روی دجِد اسپنس، داور دستور به ادامه بازی داد و در همان حمله، مارکوس رشفورد از سمت چپ وارد موقعیت شد اما ضربه او به تور کنار دروازه برخورد کرد.
در دقیقه ۵۴، بهترین موقعیت بازی تا این لحظه برای انگلیس رقم خورد؛ شوت جود بلینگام پس از برخورد به مدافعان با تغییر مسیر وارد محوطه ششقدم شد اما لایونل مپاسی با واکنشی استثنایی در حالی که روی زمین افتاده بود، توپ را مهار کرد و مانع از گل تساوی شد.
در دقیقه ۵۶، با نزدیک شدن بازی به یکساعت، فشار روانی روی کادر فنی انگلیس افزایش یافت و بحث استفاده از بازیکنان ذخیره در دستور کار قرار گرفت.
در دقیقه ۵۷، نونی مادوئکه موقعیتی مناسب را در محوطه جریمه از دست داد و شوت مارکوس رشفورد از پشت محوطه نیز با اختلاف زیاد به بیرون رفت که با واکنش منفی هواداران همراه شد.
در دقیقه ۶۰، روی یک اشتباه در میانه میدان، توپ در اختیار بازیکنان کنگو قرار گرفت و این تیم نیز تا آستانه محوطه جریمه انگلیس پیش رفت اما ارسال نهایی آنها توسط مدافعان قطع شد.
در دقیقه ۶۲، توماس توخل دست به دو تغییر همزمان زد و بوکایو ساکا و آنتونی گوردون به جای نونی مادوئکه و مارکوس رشفورد وارد زمین شدند تا قدرت تهاجمی انگلیس افزایش یابد.
در همین دقیقه، کنگو نیز با کسب یک کرنر دیگر نشان داد همچنان به دنبال ضدحملات است؛ ضربهای که توسط ناتانائل مبوکو زده شد اما با واکنش مدافعان راهی کرنر دوم شد.
در دقیقه ۶۴، ناتانائل مبوکو در ترکیب کنگو جای خود را به مشاک الیا داد.
در دقیقه ۶۶، دجِد اسپنس در سمت راست با حفظ توپ و قدرت بدنی بالا تلاش کرد موقعیتسازی کند اما پاس کاتبک او به مقصد نرسید و در ادامه، کنگو روی خطا بر یوسوفا وِسا صاحب ضربه ایستگاهی شد.
در دقیقه ۶۸، بازی برای نوشیدن آب متوقف شد؛ جایی که انگلیس نسبت به دقایق ابتدایی نیمه دوم عملکرد بهتری از خود نشان داده بود، اما همچنان با گذشت زمان تحت فشار قرار داشت.
در دقیقه ۷۰، دجِد اسپنس جای خود را به ابرچی ازه داد تا انگلیس با ترکیب هجومیتر به کار خود ادامه دهد.
در دقیقه ۷۱، ارسال دکلان رایس در سمت راست به هری کین رسید اما او تحت فشار مدافعان مجبور به بازی در کنارهها شد و در ادامه آنتونی گوردون در جدال هوایی با آرون وانبیساکا ناکام ماند.
در دقیقه ۷۳، انگلیس روی کرنر دیگری صاحب موقعیت شد اما ضربه ازری کونسا با دفع مدافعان کنگو همراه شد و در ادامه ضربه ایستگاهی نیز بیثمر بود.
در دقیقه ۷۴، دکلان رایس که در نقش متفاوتی در سمت راست به کار گرفته شده بود، در جریان بازیسازی تیمش نقش پررنگی ایفا کرد.
هری کین فرشته نجات انگلیس شد
در دقیقه ۷۵ مسابقه، سرانجام فشار انگلیس نتیجه داد؛ روی ارسال دقیق و تماشایی آنتونی گوردون از سمت چپ، هری کین با پرش بلند و ضربه سر دقیق، دروازه لایونل مپاسی را باز کرد و بازی را به تساوی کشاند. با وجود واکنش خوب دروازهبان کنگو که تا این لحظه نمایش درخشانی داشت، این بار توپ از دستان او عبور کرد تا نتیجه یک بر یک شود.
در دقیقه ۷۷، پس از گل تساوی، انگلیس به دنبال گل دوم بود و حدود ۱۳ دقیقه تا پایان وقت قانونی فرصت داشت تا نتیجه را به سود خود تغییر دهد.
در دقیقه ۷۹، شوت از راه دور الیوت اندرسون نیز از بالای دروازه به بیرون رفت و بازی همچنان در شرایطی حساس دنبال شد.
در دقیقه ۸۲، بوکایو ساکا با نفوذ از سمت راست و ارسال یک توپ بلند به محوطه جریمه، جود بلینگام را در موقعیت گلزنی قرار داد اما ضربه او بیش از حد بلند بود و از دست رفت.
در دقیقه ۸۴، الیوت اندرسون با یک پاس عمقی دقیق هری کین را در موقعیت مناسب قرار داد اما اکسل توانزبه با پوشش دفاعی مناسب مانع از شوتزنی کاپیتان انگلیس شد. در ادامه همان صحنه، ارسال مجدد انگلیس به تیر دوم نیز با ارتفاع زیاد همراه بود و ثمری نداشت، در حالی که جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان روی ضدحملات خطرناک ظاهر میشد.
هری کین تیر خلاص را زد
در دقیقه ۸۷ مسابقه، روی پاس در عمق آنتونی گوردون، هری کین در پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و پس از کنترل و حرکت به سمت پای راست، ضربهای سنگین و تماشایی به سمت دروازه شلیک کرد که با وجود واکنش دروازهبان کنگو، توپ با قدرت وارد سقف دروازه شد تا انگلیس برای نخستین بار در این بازی پیش بیفتد و ورزشگاه در هیجان فرو برود.
در دقیقه ۸۹، با ثبت این گل، هری کین به ۱۳ گل در تاریخ جام جهانی و پنجمین گل خود در این دوره رسید و نقش کلیدی خود را در بازگشت تیمش بار دیگر تثبیت کرد.
در همین دقایق، جمهوری دموکراتیک کنگو نیز با انجام دو تعویض همزمان، جوریس کایمبه و فیستون مایله را به جای آرتور ماسواکو و ساموئل موتوسامی به میدان فرستاد تا با استفاده از ضدحملات، برای بازگشت احتمالی به بازی تلاش کند.
در نهایت انگلیس با این پیروزی حریف مکزیک در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد که این بازی در تاریخ ۱۵ تیر و در ساعت ۰۳:۳۰ به وقت تهران برگزار می شود.
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