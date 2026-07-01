مارکا: حذف ایران بار دیگر مرز فوتبال و سیاست را زیر سؤال برد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با کسب ۳ امتیاز در مرحله گروهی، موفق به صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی نشد و از ادامه این مسابقات کنار رفت.

روزنامه اسپانیایی «مارکا» در گزارشی به حواشی سیاسی ایجاد شده پس از حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخت و نوشت اظهارات یکی از مقامات دولت آمریکا درباره این اتفاق، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا جام جهانی همچنان صرفاً یک رویداد فوتبالی است یا به عرصه‌ای برای تقابل‌های سیاسی نیز تبدیل شده است.

در این گزارش آمده است: در طول سال‌های گذشته، جام جهانی فوتبال به‌عنوان یکی از معدود رویدادهایی شناخته می‌شد که کشورهای دارای اختلافات سیاسی را در یک چارچوب واحد و تحت قوانین مشترک گرد هم می‌آورد و تلاش می‌کرد سیاست را از زمین مسابقه دور نگه دارد؛ اما جام جهانی ۲۰۲۶ نشان داده است که حفظ این مرزبندی بیش از گذشته دشوار شده است.

مارکا در ادامه نوشت: پس از حذف تیم ملی ایران، دیگر نه بازیکنان و مربیان، بلکه یک مقام بلندپایه از دولت دونالد ترامپ به محور اصلی بحث‌ها تبدیل شد.

بر اساس این گزارش، «مارک‌وین مولین» وزیر امنیت داخلی آمریکا، به‌صورت علنی از حذف تیم ملی ایران ابراز خوشحالی کرده و حتی اعلام کرده است که پس از خروج این تیم از رقابت‌ها «رقص شادی» انجام داده است؛ موضوعی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته است.

در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است: اظهارات این مقام آمریکایی تنها به یک واکنش فوتبالی محدود نبوده و به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات سیاسی این دوره از رقابت‌ها تبدیل شده است.

مارکا همچنین به بخشی از اظهارات این مقام دولت آمریکا در نشست خبری مرکز هماهنگی رویدادهای ویژه دولت این کشور اشاره کرده و نوشته است وی با ابراز خوشحالی از حذف ایران، تأکید کرده است که پس از پایان حضور این تیم در رقابت‌ها، ویزاهای موقت اعضای کاروان ایران نیز مطابق با سیاست‌های ایالات متحده لغو شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: این تصمیم‌ها در شرایطی اتخاذ شده که طی برگزاری مسابقات، تیم ملی ایران با محدودیت‌های ویژه‌ای مواجه بوده و اجازه حضور مداوم در خاک آمریکا را نداشته و ناچار بوده است پس از هر مسابقه، خاک این کشور را ترک کند.

روزنامه مارکا همچنین نوشت: فدراسیون فوتبال ایران در واکنش به این اظهارات، ضمن انتقاد از سخنان مقام آمریکایی، اعلام کرده است که چنین مواضعی می‌تواند این برداشت را تقویت کند که تیم ملی ایران در طول رقابت‌ها با شرایطی متفاوت و نابرابر نسبت به سایر تیم‌ها مواجه بوده است.

در بخش پایانی این گزارش تأکید شده است: فارغ از صحت و سقم این ادعاها، آنچه در جام جهانی ۲۰۲۶ بیش از پیش نمایان شده، ورود پررنگ مسائل سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگی به فضای رقابت‌های ورزشی است؛ به‌گونه‌ای که اکنون دیگر صرفاً اتفاقات داخل زمین فوتبال نیست که توجه جهانیان را به خود جلب می‌کند.

مارکا در پایان خاطرنشان کرده است: نکته قابل توجه این است که این اظهارات نه از سوی یک هوادار یا تحلیل‌گر ورزشی، بلکه از زبان یکی از اعضای کابینه دولت ایالات متحده بیان شده است؛ موضوعی که به اعتقاد این رسانه، نشان‌دهنده امتداد مستقیم سیاست در قلب بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان است.