آمریکا با تلفات به یک هشتم نهایی صعود کرد/ حریف بلژیک مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال آمریکا و بوسنی و هرزگوین بامداد امروز پنج‌شنبه ۱۱ تیر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ ساعت ۰۳:۳۰ به وقت تهران با قضاوت رافائل کلاوس و در ورزشگاه خلیج سانفرانسیسکو رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود آمریکا خاتمه یافت تا این تیم حریف بلژیک در مرحله یک هشتم نهایی شود.

آمریکا از همان دقایق ابتدایی مالکیت توپ را در اختیار گرفت و با ارسال‌های متعدد از جناحین در تلاش برای باز کردن دروازه بوسنی بود، اما دفاع فشرده حریف اجازه خلق موقعیت‌های جدی را نمی‌داد. در سوی مقابل، بوسنی نیز با استفاده از ضدحملات و ضربات ایستگاهی به دنبال غافلگیر کردن میزبان بود.

گل اول آمریکا؛ بالوگان قفل بازی را شکست

در دقیقه ۴۵ سرانجام فشارهای آمریکا نتیجه داد. پاس عمقی مالک تیلمان پس از برخورد به مدافعان بوسنی مقابل پای فولارین بالوگان قرار گرفت و این مهاجم با ضربه‌ای دقیق توپ را از زیر دستان نیکولا واسیلی وارد دروازه کرد تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر آمریکا به پایان برسد.

با آغاز نیمه دوم، بوسنی برای جبران نتیجه جلو کشید و چند تغییر تهاجمی نیز در ترکیب خود ایجاد کرد، اما آمریکایی‌ها همچنان بازی را کنترل می‌کردند.

آمریکا ۱۰ نفره شد

در دقیقه ۶۴ اتفاقی تلخ برای آمریکا رخ داد. فولارین بالوگان هنگام محافظت از توپ به صورت ناخواسته روی مچ پای طارق محرموویچ فرود آمد. داور مسابقه پس از بازبینی صحنه توسط VAR، مهاجم آمریکا را با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج کرد تا میزبان ادامه مسابقه را ۱۰ نفره دنبال کند.

بوسنی پس از این اخراج حملات بیشتری روی دروازه آمریکا ترتیب داد، اما دفاع منسجم شاگردان پوچتینو اجازه خودنمایی به مهاجمان این تیم نداد.

گل دوم آمریکا؛ تیلمان تیر خلاص را شلیک کرد

در دقیقه ۸۲ آمریکا روی یک ضربه ایستگاهی اختلاف را دو برابر کرد. مالک تیلمان پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای تماشایی توپ را از روی دیوار دفاعی عبور داد و به گوشه دروازه بوسنی فرستاد تا نتیجه ۲ بر صفر شود.

در دقایق پایانی، بوسنی با وجود ۱۰ دقیقه وقت اضافه نیز نتوانست از برتری عددی خود استفاده کند و آمریکا با حفظ برتری دو گله، جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد و حریف بلژیک شد.