اعزام زائران زابلی به مراسم تشییع رهبر شهید

سرهنگ غلامرضا ملایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جلسه ستاد پشتیبانی مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای اعزام مردم ولایتمدار شهرستان زابل انجام شده تا علاقه‌مندان بتوانند در این مراسم تاریخی حضور یافته و ارادت خود را به امام شهیدشان ابراز کنند.

فرمانده سپاه زابل افزود: استقبال مردم برای حضور در این مراسم بسیار گسترده است و تعداد داوطلبان اعزام به اندازه‌ای است که به دلیل محدودیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، امکان انتقال همه متقاضیان با اتوبوس وجود ندارد.

وی ادامه داد: بر همین اساس حدود ۱۵ درصد از زائران با اتوبوس و از میان اقشار مختلف مردم اعزام خواهند شد و بخش عمده شرکت‌کنندگان با خودروهای شخصی راهی مراسم تشییع و تدفین خواهند شد.

فرمانده سپاه شهرستان زابل با بیان اینکه اعزام زائران از ۱۵ تیرماه آغاز می‌شود، تصریح کرد: بازگشت کاروان‌ها نیز تا ۱۹ تیرماه برنامه‌ریزی شده و برای اسکان بخشی از زائران نیز هماهنگی‌های لازم با ستاد اسکان استان انجام شده است. همچنین یک گروه پیشرو پیش از اعزام اصلی برای فراهم‌سازی مقدمات و ارائه خدمات بهتر به زائران اعزام خواهد شد.