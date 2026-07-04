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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

برگزاری نشست کمیته برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران در کربلا

برگزاری نشست کمیته برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران در کربلا

نشست کمیته مقدماتی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران در ساختمان استانداری کربلای معلی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حشد شعبی عراق، نشست کمیته مقدماتی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران در ساختمان استانداری کربلای معلی برگزار و آخرین اقدامات مربوط به برگزاری مراسم تشییع و سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای مربوطه بررسی شد.

نشست کمیته مقدماتی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران در ساختمان استانداری کربلای معلی و با حضور احسان العوادی رئیس کمیته عالی نظارت بر مراسم تشییع و رئیس دفتر نخست وزیر عراق، جاسم نصیف الخطابی استاندار کربلا، محمدکاظم آل صادق سفیر ایران در عراق، عبدالرحیم ساداتی سرکنسول ایران در کربلای معلی و شماری از مسئولان و فرماندهان برگزار شد.

حاضران در این نشست، آخرین اقدامات مربوط به برگزاری مراسم تشییع، سازوکارهای هماهنگی میان نهادهای مربوطه و کمیته‌های ویژه و تقسیم مسئولیت‌ها را که موجب انجام روان برنامه‌های سازمانی می‌شود را بررسی کردند.

در این نشست همچنین جنبه‌های لجستیکی، رسانه‌ای و اجرایی مراسم تشییع رهبر ایران به منظور فراهم شدن زمینه برگزاری منظم، روان و شایسته مراسم تشییع در استان کربلای معلی مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6879177

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