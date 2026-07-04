بالگرد و اتوبوس آمبولانس سمنان به خدمت مراسم تشییع رهبر شهید پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن اشاره به انجام برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای مدیریت خدمات سلامت سفر، اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب در تمامی سناریوهای احتمالی، مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) دانشگاه به‌طور کامل فعال شده و هماهنگی‌های لازم میان حوزه‌های مختلف دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط صورت گرفته است.

وی افزود: مسئول هماهنگی عملیات خدمات سلامت مراسم تعیین شده و جلسات تخصصی متعددی با حضور اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه، مدیران حوزه سلامت، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و اورژانس پیش‌بیمارستانی برای آمادگی حداکثری برگزار شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به تقویت ناوگان امدادی استان تصریح کرد: هماهنگی برای اعزام بالگرد آمبولانس، اتوبوس‌ آمبولانس و سه دستگاه آمبولانس به استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی به همراه نیروهای انسانی مجرب انجام شده و تمامی پایگاه‌های اورژانس استان نیز با تجهیزات و امکانات کامل در آماده‌باش قرار دارند.

رشیدی پور ادامه داد: علاوه بر ظرفیت آمبولانس‌های اورژانس، از توان آمبولانس‌های دولتی، خصوصی، صنعتی و سایر بخش‌ها نیز برای افزایش توان عملیاتی استفاده شده و آمبولانس‌های پشتیبان نیز در نقاط مورد نیاز مستقر خواهند شد.

وی از آماده‌سازی بیمارستان سیار، تجهیزات درمانی پشتیبان و پیش‌بینی فضاهای درمانی جایگزین خبر داد و گفت: تمامی مراکز بهداشتی و درمانی استان برای پذیرش بدون محدودیت بیماران و مصدومان احتمالی مرتبط با مراسم آماده هستند و خدمات درمانی مورد نیاز این افراد به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان همچنین به راه‌اندازی موکب سلامت در مشهد مقدس با محوریت بسیج جامعه پزشکی اشاره کرد و یادآور شد: ذخیره‌سازی تجهیزات و ملزومات پزشکی با رعایت اصول پدافند غیرعامل و سازماندهی نیروی انسانی مورد نیاز این موکب انجام شده است.

وی تأکید کرد: مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های تخصصی، درمانی، بهداشتی و امدادی، در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، آماده تأمین سلامت مردم و زائران و ارائه خدمات در مراسم وداع و تشییع امام مجاهد شهید (ره) است.