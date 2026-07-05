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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸

اجتماع بزرگ نخبگان حوزوی و دانشگاهی فارس در سوگ رهبر شهید انقلاب

اجتماع بزرگ نخبگان حوزوی و دانشگاهی فارس در سوگ رهبر شهید انقلاب

شیراز- اجتماع بزرگ نخبگان حوزوی و دانشگاهی فارس با حضور علما،روحانیون، اساتید، مبلغان، طلاب و دانشگاهیان در سوگ رهبر شهید انقلاب، سه‌شنبه ۱۶ تیرماه درحرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ علما، روحانیون، اساتید، مبلغان، طلاب و جامعه دانشگاهیان استان فارس در رثای رهبر شهید انقلاب و با شعار خونخواهی قائد امت اسلام، روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

این آیین با حضور گسترده اقشار حوزوی و دانشگاهی استان فارس، از ساعت ۹:۳۰ صبح در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) آغاز می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس سخنران این مراسم خواهد بود و حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، بر استمرار راه، آرمان‌ها و وحدت امت اسلامی تأکید خواهند کرد.

کد مطلب 6880154

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