به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال مکزیک و انگیس در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۴:۳۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه به قضاوت علیرضا فغانی و در ورزشگاه «آزتکا» مکزیکوسیتی برگزار شد که در پایان انگلیس ۳ بر ۲ به برتری رسید و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

بلینگام(۳۶ و ۳۸) و هری کین(۶۰ - پنالتی) برای انگلیس، کینیونز(۴۲) و خیمنز(۶۹ - پنالتی) برای مکزیک گل زدند.

رعد و برق اوضاع را پیچیده کرد

در شرایطی که قرار بود دیدار دو تیم ساعت ۰۳:۳۰ دقیقه برگزار شود، طوفان و بارش شدید باران که با رعد و برق همراه بود باعث شد بازی با یکساعت تاخیر آغاز شود که همین اتفاق شرایط را برای بازیکنان دو تیم و هواداران پیچیده کرد.

مکزیک به دنبال تداوم رکورد

سبزپوشان میزبان این بازی را در شرایطی آغاز کردند که در دیدارهای گذشته نمایش تحسین برانگیزی داشتند و علاوه بر رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی اجازه ندادند حریفان دروازه آنها را باز کند. به همین دلیل بازیکنان این تیم دنبال گل نخوردن در دیدار برابر انگلیس بودند تا رکورد خود را حفظ کنند.

طوفان بلینگام در دو دقیقه

در شرایطی که دو تیم نمایش متعادلی را در دقایق ابتدایی ارایه کردند و موقعیت هایی را هم به دست آوردند اما در دقیقه ۳۶ هیجان این دیدار به اوج رسید و بلینگام ارسال از راست را با ضربه ای شیرجه ای به گل نخست انگلیس تبدیل کرد تا هیجان روی سکوها را خاموش کند.

هنوز هواداران مکزیک از باز شدن دروازه تیم شان در شوک بودند که انگلیس دومین گل را هم به ثمر رساند و در دقیقه ۳۸ بازهم بلینگام ارسال از سمت راست هری کین که در عرض محوطه جریمه انجام شد را به گل دوم تبدیل کرد تا کار برای مکزیک سخت شود.

امیدهای سبزپوشان زنده شد

مکزیکی ها که با حمایت تماشاگرانش به دنبال خروج از شوک دو گل انگلیس بودند بر حملات خود افزودند و در دقیقه ۴۲ توسط کینیونز به گل نخست خود دست پیدا کردند. در این صحنه ارسال از سمت چپ درون محوطه جریمه در برگشت ناقص مدافعان توپ روی پای کینیونز افتاد تا او با ضربه ای محکم سقف دروازه انگلیس را به لرزه درآورد و اختلاف را به حداقل برساند.

پیکفورد فرشته نجات انگلیس

حملات پرتعداد مکزیکی ها در دقایق پایانی نیمه اول دروازه انگلیس را تا آستانه باز شدن پیش برد اما در دو صحنه مهم جردن پیکفرود با عملکردی درخشان و واکنش هایی تماشایی اجازه نداد دروازه اش برای دومین بار باز شود نیمه اول دیدار دو تیم با برتری انگلیس به پایان برسد.

فرار مکزیک از شوک سوم

با شروع نیمه دوم سرعت بازی همچنان باکیفیت و جذاب بود. در دقیقه چهارم نیمه دوم انگلیسی ها در یک رفت و برگشت پشت محوطه جریمه صاحب موقعیت خطرناک شدند که شوت زمینی اورایلی به تیر عمودی دروازه برخورد کرد و به زمین برگشت تا شوک دیگری به مکزیکی ها وارد نشود.

تصمیم درست فغانی برای ۱۰ نفره کردن انگلیس

در دقیقه ۵۲ «جرل کوانساه» با تکلی خشن روی ساق پای بازیکن مکزیک علیرضا فغانی را مجبور به بازبینی صحنه کرد. این داور باتجربه پس از بازبینی صحنه با کارت قرمز مستقیم کوانساه را اخراج کرد تا انگلیس با یک بازیکن کمتر به بازی ادامه دهد.

اشتباه عجیب مکزیکی ها و گل سوم انگلیس

در شرایطی که با اخراج بازیکن انگلیس تیم میزبان این فرصت را داشت که با یک بازیکن بیشتر یک گل عقب افتاده را جبران کند، ارسال بلند پیکفورد از درون محوطه جریمه خودی به پشت محوطه جریمه حریف با تاثیرگذاری هری کین هم تیمی اش را در موقعیت تک به تک قرار داد که خروج دروازه بان مکزیک منجر به اعلام خطای پنالتی از سوی فغانی داشت. این ضربه را هر کین در دقیقه ۶۰ به گل سوم انگلیس تبدیل کرد.

هدیه کاپیتان انگلیسی به مکزیکی ها

مکزیکی ها که چیزی برای از دست دادن نداشتند فشار حملات خود برای جبران دو گل عقب افتاده را آغاز کردند و خیلی زود امیدهایشان برای بازگشت زنده شد. در دقیقه ۶۹ و به دنبال خطایی که هری کین کاپیتان انگلیس درون محوطه جریمه انجام داد، علیرضا فغانی اعلام ضربه پنالتی کرد که این ضربه را خیمنز به گل دوم مکزیک تبدیل کرد.

وداع تلخ مکزیک و هواداران پرشورش

سبزپوشان میزبان که هیجان بالایی به جام بیست و سوم داده بودند در دقایق پایانی فشار زیادی روی دروازه انگلیس وارد کردند تا بتواند بازی را به تساوی بکشانند اما هر چه زدند به در بسته خورد تا وداع تلخی به این رقابت ها داشته باشند و سه‌شیرهای اروپا را راهی مرحله یک چهارم نهایی کنند.