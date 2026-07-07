https://mehrnews.com/x3cwjX ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ کد مطلب 6881998 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ صدو بیست نهمین شب اجتماع مردم خمین در سوگ امام شهید و بیعت با رهبری خمین- در این ویدئو صدو بیست نهمین شب اجتماع مردم خمین در سوگ امام شهید و بیعت با رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6881998 کپی شد مطالب مرتبط صدوبیست و نهمین شب میدانداری جاماندگان تشییع رهبر شهید در اراک تشییع نمادین امام شهید در اجتماع شب ۱۲۸ شهرستان محلات نوای حیدرحیدر و تداوم اجتماع مردم خمین در شب تشییع رهبر شهید برچسبها خمین تجمع مردمی تشییع رهبر شهید انقلاب
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