اسکان زائران کرمانی«آقای شهید ایران» در ۱۸ نقطه از شهر مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی زاده، با اشاره به آغاز پذیرش زائران کرمانی از ۱۶ تیرماه در ۱۸ نقطه اسکان شهر مشهد، گفت: برای خدمت‌رسانی به زائرانی که موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، چهار شماره تماس در پشتیبانی نرم‌افزار «دیار مرد میدان» فعال شده است تا مشکلات ثبت‌نام را رفع کند.

وی با اشاره به آغاز پذیرش زائران از قبل از ظهر روز سه شنبه ۱۶ تیرماه، در ۱۸ نقطه اسکان در مشهد مقدس، اظهار داشت: نقاط اصلی اسکان تکمیل شده و اسکان زائران در مکان‌های رزرو شده از امروز آغاز شده است.

وی با تأکید بر اینکه جای نگرانی در زمینه اسکان و تغذیه برای زائران کرمانی وجود ندارد، از ثبت نام به عنوان شرط اصلی بهره مندی از خدمات یاد کرد و گفت: با وجود تأکید بر ثبت نام در سامانه، برای خدمت رسانی بیشتر به زائرانی که موفق به ثبت نام نشده‌اند، چهار شماره تماس در قسمت پشتیبانی نرم افزار «دیار مرد میدان» قرار داده شده است.

سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در کرمان افزود: عزیزانی که در ثبت نام با مشکل مواجه شوند، با تماس با این شماره ها، مشکل اسکان آنها حل خواهد شد.

مرادی زاده، گفت: فعالیت مواکب تا صبح جمعه ۱۹ تیرماه، ادامه دارد و از عصر جمعه مواکب جمع خواهند شد.

وی همچنین از راه اندازی دفتر نمایندگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در پایانه مسافربری مشهد خبر داد و تصریح کرد: زائرانی که در تهیه بلیت مشکل دارند یا نیاز به تغییر بلیت خود دارند، می‌توانند برای حل مشکل خود به این دفاتر مراجعه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح برنامه‌های مراسمات در شهر کرمان پرداخت و افزود: مراسم بزرگداشت از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه، صبح‌ها از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ در حسینیه ثارالله استان حال برگزاری است و عصرها نیز از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ در گلزار شهدا و شب‌ها از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در میادین سطح شهر برنامه داریم.

مرادی زاده، با اعلام خبر برگزاری سومین روز تشییع و تدفین «آقای شهید ایران»، خاطرنشان کرد: این مراسم عصر یکشنبه، ۲۱ تیرماه، در مصلای امام علی شهر کرمان برگزار خواهد شد که جزئیات کامل آن متعاقباً اعلام می‌شود.