به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و مراکش در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه پنج‌شنبه ۱۸ تیر و از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران با قضاوت فاکوندو تیو و در ورزشگاه بوستون آمریکا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود فرانسه به پایان رسید تا این تیم راهی نیمه نهایی شود. کیلیان امباپه و عثمان دمبله گل‌های فرانسه را در این بازی به ثمر رساندند.

تیم ملی فرانسه در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار اسپانیا و بلژیک که شامگاه جمعه ۱۹ تیر به مصاف هم می‌روند، قرار خواهد گرفت که این بازی شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیر و از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود.

درخشش بونو و بی دقتی امباپه در نیمه اول

در دقیقه ۸ بازیکنان مراکش برای شکستن فشار اولیه فرانسه دقایقی توپ را در اختیار گرفتند و با پاس‌های کوتاه تلاش کردند ریتم مسابقه را در کنترل خود بگیرند.

اشرف حکیمی در دقیقه ۱۰ نخستین نفوذ خود از جناح راست را انجام داد اما پاس براهیم دیاز بیش از اندازه بلند بود و این فرصت از دست رفت.

بازیکنان مراکش در دقیقه ۱۲ توپ را در زمین فرانسه تصاحب کردند اما بیلال الخنوس با یک پاس اشتباه توپ را به بیرون فرستاد و موقعیت از بین رفت.

در دقیقه ۱۳ مشخص شد مراکش بدون مهاجم تخصصی بازی می‌کند و برنامه این تیم استفاده از ضدحملات است، اما مانو کونه با تکلی به‌موقع حرکت براهیم دیاز را متوقف کرد.

مایکل اولیسه در دقیقه ۱۴ در میانه میدان با خطا متوقف شد و فرانسه صاحب یک ضربه آزاد شد.

کیلیان امباپه در دقیقه ۱۵ پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد اما مدافعان مراکش خیلی سریع او را تحت فشار قرار دادند و اجازه خلق موقعیت ندادند.

عزالدین اوناحی در دقیقه ۱۶ با حرکت سرعتی خود از لوکاس دینی عبور کرد و برای تیمش یک ضربه آزاد گرفت، اما ارسال اشرف حکیمی در ادامه همان صحنه دقت لازم را نداشت و مستقیماً به بیرون رفت.

فرانسه در دقیقه ۱۹ تا آستانه گلزنی پیش رفت؛ جایی که ارسال دزیره دوئه با ضربه سر عثمان دمبله همراه شد اما توپ روی سقف دروازه فرود آمد.

حملات شاگردان دیدیه دشان در دقیقه ۲۱ ادامه یافت و آدرین رابیو روی ارسال کرنر با ضربه سر توپ را از بالای دروازه به بیرون فرستاد. در ادامه نیز فرانسه دومین کرنر خود را به دست آورد.

بازیکنان مراکش در دقیقه ۲۴ کرنر خود را به صورت کوتاه آغاز کردند اما ضربه سر رابیو توپ را از محوطه جریمه دور کرد. در سوی دیگر نیز حمله سریع فرانسه با همکاری اولیسه و دمبله ثمری نداشت و مدافعان مراکش مقاومت کردند.

فشار فرانسه در دقیقه ۲۶ سرانجام باعث اعلام یک ضربه پنالتی شد. پس از بازبینی صحنه توسط VAR، خطای نصیر مزراوی روی کیلیان امباپه تأیید شد و داور نقطه پنالتی را نشان داد.

امباپه پنالتی از دست داد!

کیلیان امباپه در دقیقه ۲۹ پس از وقفه‌ای بیش از سه دقیقه‌ای پشت توپ ایستاد اما یاسین بونو با واکنشی تماشایی ضربه پنالتی او را مهار کرد تا مهم‌ترین فرصت گلزنی فرانسه از دست برود. پس از این صحنه نیز داور به دلیل گرمای شدید هوا بازی را برای وقفه نوشیدن آب متوقف کرد.

پس از ازسرگیری مسابقه در دقیقه ۳۳، عثمان دمبله با شوتی خطرناک دروازه مراکش را تهدید کرد اما توپ با اختلافی اندک از کنار دروازه راهی اوت شد.

در دقیقه ۳۵ بازیکنان مراکش با پاس‌های متوالی در میانه میدان نمایش خوبی ارائه دادند و تا آستانه ایجاد موقعیت برای براهیم دیاز پیش رفتند اما پاس آخر بیش از اندازه بلند بود. در همان دقایق، مهار پنالتی امباپه همچنان روحیه بالایی به بازیکنان مراکش داده بود.

فرانسه در دقیقه ۳۶ بار دیگر به گل نزدیک شد. اشتباه ایوب بوعدی در زمین خودی باعث شد دزیره دوئه صاحب موقعیت شود اما یاسین بونو با واکنشی دیدنی ضربه او را نیز مهار کرد.

برتری کامل فرانسه در دقیقه ۳۷ در آمار بازی نیز مشهود بود؛ جایی که خروس‌ها ۱۰ بار به سمت دروازه مراکش شوت زده بودند، در حالی که شاگردان ولید رکراکی هنوز حتی یک شوت هم به ثبت نرسانده بودند.

با وجود مالکیت و حملات پرتعداد فرانسه، بازیکنان این تیم در دقیقه ۳۹ همچنان برای عبور از دفاع متراکم مراکش با مشکل مواجه بودند و راهی برای باز کردن دروازه بونو پیدا نمی‌کردند.

در دقیقه ۴۲ تشویق هواداران مراکش پس از مهار پنالتی امباپه همچنان ادامه داشت و این اتفاق روحیه بازیکنان این تیم را افزایش داده بود.

در نهایت نیمه نخست این دیدار در دقیقه ۴۵ با تساوی بدون گل به پایان رسید؛ نیمه‌ای که فرانسه مالک توپ و صاحب موقعیت‌های فراوان بود اما درخشش یاسین بونو و دفاع منسجم مراکش مانع از باز شدن دروازه این تیم شد.

شروع نیمه دوم

در آغاز نیمه دوم و در دقیقه ۴۷، فرانسوی‌ها تلاش کردند بیشتر از مایکل اولیسه در طراحی حملات استفاده کنند تا بتوانند دفاع فشرده مراکش را از هم باز کنند.

مراکش در دقیقه ۴۸ با یک ضدحمله سریع پیش رفت اما براهیم دیاز پس از ورود به پشت محوطه جریمه با ضربه‌ای کم‌قدرت نتوانست دروازه مایک مانیان را تهدید کند.

در دقیقه ۴۹ اشرف حکیمی همچنان عملکرد موفقی در مهار دزیره دوئه داشت و اجازه خودنمایی به هم‌تیمی‌اش در پاری‌سن‌ژرمن نداد.

بازیکنان مراکش در دقیقه ۵۰ با انگیزه بیشتری نسبت به نیمه نخست بازی را دنبال کردند اما ارسال بلند به سمت شمس‌الدین تالبی ثمری برای این تیم نداشت.

شمس‌الدین تالبی در دقیقه ۵۲ با نفوذ از سمت راست برای مراکش یک ضربه کرنر گرفت؛ تصمیمی که ابتدا ضربه دروازه اعلام شده بود اما با اصلاح داور، کرنر به سود مراکش اعلام شد.

کرنر کوتاه مراکش در دقیقه ۵۳ نتیجه‌ای در بر نداشت و مدافعان فرانسه به راحتی توپ را دور کردند.

در دقیقه ۵۴ تالبی بار دیگر با فراری سریع، دایو اوپامکانو را تحت فشار قرار داد و با گرفتن پرتاب اوت، تیمش را به زمین فرانسه کشاند.

آمار بازی در دقیقه ۵۵ نشان می‌داد مراکش تنها در پنج دقیقه ابتدایی نیمه دوم به اندازه کل نیمه نخست شوت و لمس توپ در محوطه جریمه حریف ثبت کرده و نمایش هجومی‌تری ارائه داده است.

فرانسه در دقیقه ۵۶ توپ را در میانه میدان پس گرفت و دزیره دوئه پس از دریافت پاس امباپه با شوتی از پشت محوطه جریمه، واکنش یاسین بونو را محک زد اما سنگربان مراکش توپ را مهار کرد.

یک دقیقه بعد، مایکل اولیسه با حرکتی تماشایی پس از عبور از ایوب بوعدی، کیلیان امباپه را در موقعیت گل قرار داد اما ضربه مهاجم فرانسه از بالای دروازه به بیرون رفت؛ هرچند در ادامه مشخص شد امباپه در موقعیت آفساید قرار داشته است.

امباپه اشتباهش را جبران کرد

در حالی که امباپه روز کم‌فروغی را پشت سر می‌گذاشت، او در دقیقه ۶۰ قفل دروازه مراکش را شکست. ستاره فرانسه با دریافت توپ پشت محوطه جریمه و شوتی دقیق به گوشه دروازه، بونو را مغلوب کرد تا فرانسه با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد. این گل، بیستمین گل امباپه در تاریخ جام جهانی بود. امباپه با این گل تعداد گل های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به عدد ۸ رساند تا در کنار لیونل مسی مهاجم آرژانتین در صدر جدول گلزنان قرار گیرد. همچنین او به رکورد منفی خود که عدم گلزنی در مراحل یک چهارم نهایی جام های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ و یورو ۲۰۲۴ بود پایان داد.

پس از دریافت گل، مراکش در دقیقه ۶۳ ناچار شد بازی هجومی‌تری ارائه دهد و از لاک دفاعی خارج شود.

ولید رکراکی در دقیقه ۶۴ برای تغییر روند مسابقه، ایوب بوعدی و بیلال الخنوس را از زمین خارج کرد و سفیان امرابط و سفیان رحیمی را به میدان فرستاد. در همین دقیقه ایسا دیوپ نیز با خطای شدید روی امباپه نخستین کارت زرد مسابقه را دریافت کرد.

برنده توپ طلا اختلاف را دو برابر کرد

تنها دو دقیقه بعد و در دقیقه ۶۶، فرانسه اختلاف را دو برابر کرد. حرکت امباپه مدافعان مراکش را با خود کشید و عثمان دمبله (برنده توپ طلا فیفا و بهترین بازیکن جهان) با استفاده از فضای ایجاد شده، با ضربه‌ای دقیق توپ را به گوشه دروازه فرستاد تا نتیجه ۲ بر صفر شود.

بازی در دقیقه ۶۸ برای استراحت و نوشیدن آب به دلیل گرمای هوا برای دقایقی متوقف شد.

دیدیه دشان در دقیقه ۷۱ نخستین تعویض خود را انجام داد و وارن زئیر امری را به جای مانو کونه وارد زمین کرد.

مراکش در دقیقه ۷۳ روی ارسال شمس‌الدین تالبی تا آستانه کاهش اختلاف پیش رفت اما ضربه ناقص دایو اوپامکانو نزدیک بود به اشتباه وارد دروازه خودی شود که در نهایت توپ راهی کرنر شد.

در دقیقه ۷۴ نیز اشرف حکیمی یک ضربه ایستگاهی دیگر را با ارسالی ناموفق به بیرون فرستاد تا یکی دیگر از فرصت‌های مراکش از دست برود.

مراکش در دقیقه ۷۶ برای افزایش توان هجومی خود دو تعویض دیگر انجام داد و جسیم یاسین و زکریا الواحدی به جای براهیم دیاز و انس صلاح‌الدین وارد میدان شدند.

فرانسه در دقیقه ۷۸ با یک اتفاق نگران‌کننده روبه‌رو شد؛ کیلیان امباپه بدون برخورد با بازیکنی روی زمین نشست و به دلیل احساس ناراحتی قادر به ادامه بازی نبود. دیدیه دشان در ادامه ژان فیلیپ ماتتا و بردلی بارکولا را به جای امباپه و دزیره دوئه به میدان فرستاد.

پس از خروج امباپه، در دقیقه ۷۹ مشخص شد تعویض او بیشتر جنبه احتیاطی داشته و ستاره فرانسه هنگام ترک زمین با تشویق هواداران، برای آنها دست تکان داد.

بارکولا در دقیقه ۸۰ با همکاری مایکل اولیسه از سمت چپ خط دفاع مراکش را به هم ریخت اما در شرایطی که ژان فیلیپ ماتتا در موقعیت مناسبی قرار داشت، ترجیح داد خودش حرکت را ادامه دهد و این فرصت از دست رفت.

مراکش در دقیقه ۸۲ در موقعیت مناسبی صاحب یک ضربه آزاد شد تا شانس خود را برای باز کردن دروازه فرانسه امتحان کند.

ارسال اشرف حکیمی در دقیقه ۸۳ روی این ضربه ایستگاهی به تیر نزدیک فرستاده شد اما مدافعان فرانسه توپ را دفع کردند و مراکش صاحب یک کرنر دیگر شد.

در دقیقه ۸۴ حکیمی توپ را برای عزالدین اوناحی ارسال کرد اما ضربه این بازیکن را مایک مانیان با واکنشی مطمئن مهار کرد تا تنها یک کرنر نصیب مراکش شود.

فشار مراکش در دقیقه ۸۵ ادامه داشت و ارسال کرنر حکیمی با ضربه سر نیل العیناوی همراه شد اما توپ پس از برخورد به تور کنار دروازه راهی اوت شد و اختلاف دو تیم حفظ شد.

فرانسه در دقیقه ۸۷ روی یک حمله تیمی زیبا بار دیگر تا آستانه گل سوم پیش رفت. بردلی بارکولا توپ را به مرکز فرستاد اما شوت عثمان دمبله با وجود درخواست مایکل اولیسه برای رها کردن توپ، از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۸۸ بارکولا با شوتی خطرناک واکنش خوب یاسین بونو را به همراه داشت و سنگربان مراکش توپ را راهی کرنر کرد. در ادامه همین دقیقه، دیدیه دشان مالو گوستو را به جای ژول کونده وارد زمین کرد و در سوی مقابل، امین صبای جانشین شمس‌الدین تالبی شد.

ژان‌فیلیپ ماتتا در دقیقه ۸۹ این فرصت را داشت تا سومین گل فرانسه را به ثمر برساند اما ضربه سر او از بالای دروازه مراکش به بیرون رفت و نتیجه همچنان ۲ بر صفر به سود خروس‌ها باقی ماند.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود خروس‌ها (لقب تیم ملی فرانسه) به پایان رسید.

لازم به ذکر است که دیدیه دشان سرمربی فرانسه با حضور روی نیمکت این تیم، رکورددار یک مربی در جام جهانی از لحاظ تعداد بازی شد.