به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندرشریف با تقدیر از تلاش‌های مجموعه همکاران خدوم و ولایتمدار شهرداری مشهد در برگزاری باشکوه و بدون حادثه مراسم تشییع قائد شهید امت، اظهار کرد: همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و حضور شبانه‌روزی همکاران شهرداری موجب شد بزرگ‌ترین اجتماع مردمی بدون هیچ حادثه‌ای برگزار شود و مشهد جلوه‌ای شایسته از خدمت‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی به نمایش بگذارد.

شهردار مشهد مقدس با قدردانی ویژه از معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد و تمامی مدیران، معاونان، مدیران ستادی و مدیران عامل سازمان‌های حوزه معاونت خدمات شهری اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری در این دوره با وجود همه پیچیدگی‌ها و چالش‌ها، با روحیه جهادی و انقلابی خدمات ارزشمندی ارائه کرده است.

وی افزود: سه سال و دو ماه گذشته یکی از خاص‌ترین دوره‌های مدیریت شهری بوده که با اتفاقات متعدد، بحران‌ها و شرایط پیچیده همراه شد و اوج آن، برگزاری یک ابررویداد ملی در مشهد بود.

برگزاری مراسمی بزرگ با برنامه‌ریزی دقیق و بدون حادثه

قلندرشریف ادامه داد: برگزاری این اجتماع عظیم بدون حادثه افتخاری برای مجموعه مدیریت شهری است. تغییرات متعدد در محل، مسیر و نحوه برگزاری مراسم نیز با هدف افزایش ایمنی وامنیت مردم عزیزمان انجام شد و خوشبختانه برنامه‌ریزی دقیق موجب شد این ابر رویداد با آرامش و رضایت مردم به پایان برسد.

شهردار مشهد مقدس تصریح کرد: بخش اعظم واصلی اقدامات اجرایی، خدماتی و پشتیبانی مراسم توسط شهرداری مشهد انجام شد؛ از نظافت گسترده شهری پس از حضور میلیونی مردم در خیابان امام رضا(ع) تا فضاسازی، خدمات محیط زیست شهری، حمل‌ونقل، ایمنی و پشتیبانی‌های مختلف.

قلندر شریف همچنین از تلاش کارکنان حوزه‌های خدمات شهری، فضای سبز، آتش‌نشانی، ایمنی، پشتیبانی و حمل‌ونقل قدردانی کرد و گفت: در این رویداد بسیاری از اقدامات فراتر از وظایف معمول شهرداری انجام شد و مدیریت شهری برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم وارد میدان شد.

وی با اشاره به کمک‌رسانی شهرداری به راه آهن بدنبال اقدام خصمانه دشمن اظهار کرد: در اوج فعالیت اتوبوسرانی مشهد برای جابجایی مردم عزیزمان در شهر مشهد برای عزیمت به محل مراسم تشییع، شرایطی بوجود آمد که نیاز فوری به جابه‌جایی مسافران راه آهن ایجاد شد، بیش از ۵۰ دستگاه اتوبوس شهرداری مشهد در مدت کوتاهی برای پشتیبانی اعزام شدند تا رضایتمندی مردم حاصل شود.

شهردار مشهد مقدس تأکید کرد: برنامه‌ریزی این مراسم از ماه‌ها قبل آغاز شد و با تشکیل ستادها و کمیته‌های تخصصی در شهرداری ، وظایف تقسیم شد. در روزهای پایانی نیز مسئولیت کمیته ایمنی به شهرداری واگذار شد و این مجموعه با مدیریت دقیق، وظایف خود را به انجام رساند.

وی افزود: مشهد شهری متفاوت است و به برکت وجود امام رضا(ع)، هم زائران، هم مجاوران و هم خادمان این شهر مورد عنایت قرار دارند و امیدواریم خدمتگزاران شهر امام رضا(ع) همواره در مسیر خدمت به مردم موفق و سربلند باشند.