جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۷ شهید و ۲۸ مجروح به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اشاره کرد که از میان شهدای ثبت‌ شده در ۴۸ ساعت گذشته، ۶ نفر شهید جدید هستند و پیکر یک شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیرها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به‌ دلیل شرایط میدانی و محدودیت امکانات، تاکنون قادر به دسترسی به آنان نشده‌اند.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، شمار شهدای ثبت‌ شده به ۱۰۹۸ نفر و شمار مجروحان به ۳۵۳۵ نفر رسیده است. همچنین در این مدت، ۸۰۰ مورد خارج ساختن پیکر شهدا ثبت شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شهدای جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، به ۷۳ هزار و ۲۲۱ شهید و ۱۷۳ هزار و ۶۴۳ مجروح افزایش یافته است.