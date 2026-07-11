پاکستان و عربستان: از سرگیری درگیری در منطقه به نفع هیچ طرفی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان امروز شنبه و به دنبال تنش آفرینی های اخیر آمریکا در منطقه و تجاوز به نقاطی در خاک ایران، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه و فیصل بن فرحان همتای سعودی وی در یک تماس تلفنی نگرانی عمیق خود را در مورد تشدید تنش ها در منطقه ابراز کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این ارتباط آمده است: وزیر امور خارجه پاکستان و همتای سعودی وی توافق کردند که ازسرگیری درگیری به نفع هیچ طرفی نیست.

وزارت امور خارجه پاکستان اضافه کرد: محمد اسحاق دار و فیصل بن فرحان تأکید کردند که ازسرگیری درگیری، تلاش‌ ها برای دستیابی به صلح و ثبات را تضعیف می‌کند. وزیر امور خارجه پاکستان از همه طرف‌ ها می‌خواهد که حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند و برای تلاش‌های میانجیگرانه زمان بگذارند.