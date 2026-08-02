غرامت ۱۱ میلیون یورویی نیوکاسل به قهرمان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه نیوکاسل یونایتد انگلیس با ماتیاس یایسله برای هدایت این تیم به توافق نهایی رسید و قرارداد سرمربی آلمانی به امضا رسید.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، یایسل قراردادی تا ژوئن ۲۰۳۰ با نیوکاسل امضا کرده و برای جدایی او از باشگاه الاهلی عربستان، مبلغ ۱۱ میلیون یورو به عنوان غرامت پرداخت خواهد شد.

این توافق در حالی نهایی شده که یایسله در دو فصل گذشته هدایت الاهلی را بر عهده داشت و موفق شد با این تیم قهرمان لیگ نخبگان آسیا شود. حالا او قرار است چالش جدیدی را در لیگ برتر انگلیس و روی نیمکت نیوکاسل تجربه کند.

با این انتقال، نیوکاسل یکی از مربیان جوان و موفق فوتبال اروپا را به خدمت گرفته است؛ مربی‌ای که پیش از حضور در عربستان، با ردبول سالزبورگ اتریش نیز نتایج قابل توجهی کسب کرده بود.

طبق اعلام فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور حوزه نقل و انتقالات در فوتبال اروپا، قرار است امروز یکشنبه ۱۱ مرداد باشگاه نیوکاسل از این مربی رونمایی کند.