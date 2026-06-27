مورینیو: اگر VAR اشتباه کرده باشد، فوتبال به ایران یک سکوت بدهکار است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز صبح شنبه ۶ تیر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. شجاع خلیل زاده مدافع کشورمان در وقت های اضافه نیمه دوم موفق شد گل دوم را برای ایران به ثمر برساند که پس از بررسی گل با سیستم کمک داور ویدئویی VAR گل او رد شد.
ژوزه مورینیو سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید در این رابطه اظهار داشت: از نظر من این اتفاق کاملاً غیرقابل قبول است. میلیونها دلار برای VAR هزینه میشود، بازی برای چند دقیقه متوقف میشود، همه زوایای ممکن در اختیار داوران قرار دارد، اما باز هم چنین اشتباهی رخ میدهد. پس هدف از این فناوری چیست؟
مورینیو افزود: این فقط یک تصمیم ساده نیست؛ صحبت از گلی است که میتوانست سرنوشت یک تیم و حتی تاریخ یک کشور را در جام جهانی تغییر دهد. چنین اشتباهاتی قابل دفاع نیست.
سرمربی پرتغالی ادامه داد: بزرگترین مشکل فوتبال امروز این است که هیچکس مسئولیت اشتباهات را بر عهده نمیگیرد. داور، VAR را مقصر میداند، VAR هم پشت پروتکلها پنهان میشود و در نهایت تنها کسانی که آسیب میبینند، بازیکنان و هواداران هستند.
وی تأکید کرد: ایران حق داشت آن لحظه را جشن بگیرد. بازیکنان باور کرده بودند که به یک دستاورد بزرگ رسیدهاند، اما با تصمیمی که سالها درباره آن بحث خواهد شد، همه چیز از آنها گرفته شد. این واقعاً بیرحمانه است.
مورینیو در ادامه اظهار داشت: همیشه میگویند فوتبال با اختلافهای بسیار جزئی تعیین میشود. اگر این حرف درست است، پس داوران و مسئولان VAR باید در چنین لحظاتی تا حد ممکن بینقص باشند. نمیتوان سالها تلاش و فداکاری یک تیم را با یک تصمیم اشتباه از بین برد.
او در پایان خاطرنشان کرد: اگر VAR در این صحنه اشتباه کرده باشد، فوتبال به ایران چیزی فراتر از سکوت بدهکار است. عذرخواهی شاید نتیجه بازی را تغییر ندهد، اما وانمود کردن به اینکه هیچ اتفاقی رخ نداده، حتی بدتر است. داوران به بازی بعدی میروند، اما بازیکنان و هواداران ایران این درد را تا پایان عمر با خود حمل خواهند کرد.
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