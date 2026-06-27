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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

جام جهانی ۲۰۲۶؛

مورینیو: اگر VAR اشتباه کرده باشد، فوتبال به ایران یک سکوت بدهکار است

مورینیو: اگر VAR اشتباه کرده باشد، فوتبال به ایران یک سکوت بدهکار است

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید گفت: اگر VAR در صحنه گل دوم ایران به مصر اشتباه کرده باشد فوتبال به ایران چیزی فراتر از سکوت بدهکار است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در دور سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز صبح شنبه ۶ تیر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. شجاع خلیل زاده مدافع کشورمان در وقت های اضافه نیمه دوم موفق شد گل دوم را برای ایران به ثمر برساند که پس از بررسی گل با سیستم کمک داور ویدئویی VAR گل او رد شد.

ژوزه مورینیو سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید در این رابطه اظهار داشت: از نظر من این اتفاق کاملاً غیرقابل قبول است. میلیون‌ها دلار برای VAR هزینه می‌شود، بازی برای چند دقیقه متوقف می‌شود، همه زوایای ممکن در اختیار داوران قرار دارد، اما باز هم چنین اشتباهی رخ می‌دهد. پس هدف از این فناوری چیست؟

مورینیو افزود: این فقط یک تصمیم ساده نیست؛ صحبت از گلی است که می‌توانست سرنوشت یک تیم و حتی تاریخ یک کشور را در جام جهانی تغییر دهد. چنین اشتباهاتی قابل دفاع نیست.

سرمربی پرتغالی ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل فوتبال امروز این است که هیچ‌کس مسئولیت اشتباهات را بر عهده نمی‌گیرد. داور، VAR را مقصر می‌داند، VAR هم پشت پروتکل‌ها پنهان می‌شود و در نهایت تنها کسانی که آسیب می‌بینند، بازیکنان و هواداران هستند.

وی تأکید کرد: ایران حق داشت آن لحظه را جشن بگیرد. بازیکنان باور کرده بودند که به یک دستاورد بزرگ رسیده‌اند، اما با تصمیمی که سال‌ها درباره آن بحث خواهد شد، همه چیز از آن‌ها گرفته شد. این واقعاً بی‌رحمانه است.

مورینیو در ادامه اظهار داشت: همیشه می‌گویند فوتبال با اختلاف‌های بسیار جزئی تعیین می‌شود. اگر این حرف درست است، پس داوران و مسئولان VAR باید در چنین لحظاتی تا حد ممکن بی‌نقص باشند. نمی‌توان سال‌ها تلاش و فداکاری یک تیم را با یک تصمیم اشتباه از بین برد.

او در پایان خاطرنشان کرد: اگر VAR در این صحنه اشتباه کرده باشد، فوتبال به ایران چیزی فراتر از سکوت بدهکار است. عذرخواهی شاید نتیجه بازی را تغییر ندهد، اما وانمود کردن به اینکه هیچ اتفاقی رخ نداده، حتی بدتر است. داوران به بازی بعدی می‌روند، اما بازیکنان و هواداران ایران این درد را تا پایان عمر با خود حمل خواهند کرد.

کد مطلب 6872114

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    نظرات

    • علی IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      11 3
      پاسخ
      سلام ایران باید گل ۲ مصر را به باز بینی بکشد
    • فری IR ۰۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      16 8
      پاسخ
      لعنت بر وی ای آر،، لعنت بر فوتبال کثیف سیاسی که حق یک ملت را پایمال کردند و زحمت و آرزوهای جوانان و یک مملکت را به بازی گرفتن و این دینی هست بر گردن داوران و مسئولان این سیستم و هیچ فقط نه فراموش میشود نه بخشیده میشوند ،،، زنده باد ایران زنده باد غیرت شجاعت مردانگی ایثار وفا، از خودگذشتگی ،،، زند باد یوزهای ایرانی،،، زنده باد ملت امام حسین و زنده باد مهد تمدن،،، زنده باد تا ابد ایران پرچم بالا است،
    • حن IR ۰۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      13 14
      پاسخ
      دفاع مصری را که پیش دروازه ایستاده بود را varسانسور و حذف دیجیتال کرد و صحنه را بصورت دو نفر نشان داد گل کاملا صحیح بود حق خوری به این می‌گویند و ایران باید به تیم داوری و فیفا شديدا اعتراض کند
      • میلاد IR ۰۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
        1 0
        درسته که این گل بسیار سختگیرانه و سیاسی بوده، ولی این حرف شما بدلیل ناآگاهی از قوانین است. آفساید بین مهاجم و آخرین بازیکن حریف است که در اینجا مدافع بود و دروازه‌بان هیچ کاره بود.
    • زکیه بانو فلاحی IR ۰۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      8 9
      پاسخ
      ایران لیاقت صعود را دارد و اگر فیفا این بار عادلانه قضاوت کند و واقعا بچه های و بازیکنان با خلوص و زیبا و با خلوص و با منزلت بسیار و جایگاه درست در فوتبال درخشیدن و شایسته است که امروز خبر صعود را به گوش آنان برسانید و برسانیم و از غفلت و راه اشتباه و تکنیک و راهکار اشتباه و عملکرد تا صحیح دست برداشته و دست برداریم و ایران صعود خواهد کرد به لطف خداوندی که به نیت و اعمال بندگانش نظر خاص معطوف و نظر خاص دارد و ایران میدرخشد چون لایقش است .
    • Reza IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      10 6
      پاسخ
      موافقم 👍🏼😭
    • A IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      11 3
      پاسخ
      حالا که هرچی بوده تموم شده رفته اما این مهمه حتما ی چیزی توی این تصمیم آفساید هست که کل جهان و حتی اسطوره هام بهش نقد و انتقاد میکنن و یا بهش شک دارن. اینم نمونش
    • IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      12 10
      پاسخ
      مطمئن باشید دشمنان ایران اجازه نمیدهند ایران صعود کند چرا همیشه گل های ایران مردود میشه آمریکا به وار رشوه داده
    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      15 10
      پاسخ
      همه چی دست آمریکاست
    • وطنم IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      تصویر قابل دستکاریست همین وبس
    • کارگر IR ۰۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      ما به این حق خوری ها عادت داریم دیگه برامون عادی شده

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