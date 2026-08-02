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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

انصاری: بهره‌مندی مردم از محیط زیست سالم اولویت اجرایی است

انصاری: بهره‌مندی مردم از محیط زیست سالم اولویت اجرایی است

زاهدان- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: بهره‌مندی همه مردم از محیط زیست سالم تحقق عینی عدالت زیستی بوده که جزو اولویت‌های دولت چهاردهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری پیش از ظهر یکشنبه در دومین روز سفر به سیستان و بلوچستان و طی بازدید از بخش‌های مختلف پارک جنگلی زاهدان،‌ اظهار کرد: ایجاد و توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست از موضوع هایی است که باید مورد توجه همه بخش‌ها قرار گیرد و همه بتوانند از محیط زیست سالم بهره‌مند شوند.

استاندار سیستان و بلوچستان هم در حاشیه این بازدید گفت: پارک جنگلی زاهدان به‌عنوان بزرگ‌ترین پارک جنگلی جنوب شرق کشور با هدف توسعه فضای سبز،کاهش اثر گرد و غبار و ایجاد تفرجگاه برای شهروندان در حال توسعه است.

منصور بیجار بیان کرد: فاز نخست این مجموعه در وسعت ۷۰ هکتار به بهره‌برداری رسیده و عملیات کاشت نهال در فاز دوم آن به مساحت ۵۰ هکتار انجام شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۴۰ هزار اصله درخت مثمر و غیرمثمر با مشارکت دستگاه‌های اجرایی استان سیستان و بلوچستان در این پارک کاشته شده و رشد و ثمردهی برخی درختان نشان می‌دهد نگهداری مستمر و رسیدگی فنی به فضای سبز در شرایط اقلیمی زاهدان نتیجه‌بخش بوده است.

کد مطلب 6906171

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