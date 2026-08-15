۶ دروازه فروپاشی صهیونیسم در «قوم نافرمان»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «قوم نافرمان؛ تاریخ قوم یهود از آغاز تا امروز» نوشته مرتضی آقاحسینی با نگاهی استراتژیک، چگونگی تبدیل شدن یک اقلیت دینی به یک امپراتوری مالی و نفوذ آن‌ها در مراکز قدرت جهانی را تشریح کرده و در نهایت با استناد به منابع معتبر علمی، بحران‌های شش‌گانه‌ای را تحلیل می‌کند که موجودیت رژیم صهیونیستی را پس از عملیات طوفان‌الاقصی در آستانه فروپاشی قرار داده است.

این اثر بررسی خود را از دوران باستان و ریشه‌های هویتی بنی‌اسرائیل آغاز کرده و چگونگی تبدیل این قوم به قدرت مالی جهان از طریق ابداع بانکداری مدرن و نفوذ خاندان‌هایی چون روچیلدها را توضیح می‌دهد.

کتاب ضمن بررسی ریشه‌های سیاسی صهیونیسم و روند اشغال فلسطین، به تحلیل نبردهای بزرگ منطقه و نقش مقاومت اسلامی در تغییر موازنه قدرت می‌پردازد. نویسنده در بخش پایانی با استناد به منابع داخلی اسرائیل و آینده‌پژوهی‌های مراکز علمی غرب، شش دروازه فروپاشی این رژیم را تشریح کرده و سرانجام تاریخی این قوم را به تصویر می‌کشد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

صهیونیست‌ها علاوه بر راهبردهای تصاحب زمین از طریق خرید و غصب و نیز استفاده از ابزار ترور و خشونت، در عرصه حقوق بین الملل هم به بازیگری فعال تبدیل شدند. آنان با بهره‌گیری از لابی‌های گسترده، خود را حامیان قوانین بین المللی معرفی می‌کردند. هدف اصلی آن‌ها از این رویکرد، کسب کرسی در سازمان ملل متحد بود. این سازمان که نسخه پیشرفته جامعه ملل به شمار می‌رفت، با هدف برقراری صلح پس از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم تأسیس شد و عضویت در آن، به‌معنای کسب مشروعیت جهانی بود. حال باید دید دولت یهود چگونه توانست به عضویت این نهاد بین المللی درآید...

«کتاب قوم نافرمان: تاریخ قوم یهود از آغاز تا امروز» نوشته مرتضی آقاحسینی در ۳۲۶ صفحه و با قیمت ۶۵۰ هزارتومان توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده است.