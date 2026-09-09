کرمانشاه همچنان رتبه نخست صادرات به عراق را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با هیأت اقتصادی مشترک عراق و ایران با حضور استاندار کرمانشاه، کیوان کاشفی، دبیر اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تجارت و ارز اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلات فعالان اقتصادی به مسائل تجاری و ارزی بازمی‌گردد و باید برای رفع آنها تصمیمات جدی اتخاذ شود.

وی افزود: اگر سیاست‌هایی که از سال ۱۳۹۷ تاکنون از سوی بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط اجرا شده بود، به شکل دیگری دنبال می‌شد، امروز وضعیت نرخ ارز لزوماً تفاوت محسوسی با شرایط فعلی نداشت و لازم است در سیاست‌گذاری‌های ارزی بازنگری شود.

دبیر اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اهمیت صادرات گفت: صادرات صرفاً فروش کالا در خارج از کشور نیست، بلکه به معنای دسترسی به بازاری است که برای ایجاد آن هزینه‌ای از سوی تولیدکننده انجام نشده است. کشورهای مختلف جهان نیز بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را برای توسعه بازارهای بین‌المللی صرف می‌کنند، چراکه صادرات زمینه گسترش بازار را فراهم می‌کند.

کاشفی ادامه داد: زمانی که یک واحد تولیدی بتواند در سطح بین‌المللی از نظر کیفیت و قیمت رقابت کند، در واقع ظرفیت فعالیت پایدار و حضور بلندمدت در بازار را به دست آورده است و این موضوع می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار در داخل کشور نیز منجر شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، صادرات باید در کنار واردات مورد نیاز برای تولید دیده شود. بسیاری از کالاهایی که در فرآیند تولید محصولات صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، از طریق واردات تأمین می‌شوند و این مسئله‌ای است که باید در سیاست‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.

دبیر اتاق بازرگانی ایران یکی از مسائل مهم فعلی را قانون مبارزه با قاچاق کالا دانست و گفت: اصلاح این قانون امروز به یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ چراکه حتی اگر بانک مرکزی بخواهد در برخی موارد انعطاف بیشتری به خرج دهد، محدودیت‌های قانونی موجود مانع از این اقدام می‌شود.

کاشفی خاطرنشان کرد: موضوع اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس نیز مطرح شده و با توجه به شرایط فعلی کشور، لازم است این مسئله با جدیت دنبال شود. ظرفیت‌هایی همچون سران قوا و مجلس برای حل این موضوع وجود دارد و جلسات مربوط به آن نیز در حال برگزاری است.

وی در پایان تأکید کرد: هیچ موضوعی برای ارزآوری و اقتصاد کشور در شرایط فعلی مهم‌تر از رفع این موانع و اصلاح مقررات مربوط به فعالیت‌های ارزی و تجاری نیست و پیشنهادهای مشخص برای اصلاح بندهای مورد نظر نیز به دولت ارائه شده است.به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی با هیأت اقتصادی مشترک عراق و ایران با حضور استاندار کرمانشاه، حسن دانایی‌فر، رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق، با اشاره به تحولات پیش روی روابط اقتصادی کشور اظهار کرد: ایران در آستانه مرحله جدیدی از روابط خود با کشورهای منطقه و جهان قرار دارد و انتظار می‌رود در حوزه تجارت و اقتصاد شاهد جهش و تحول بزرگی باشیم.

وی با اشاره به جایگاه عراق در روابط تجاری ایران افزود: عراق طی دست‌کم ۱۵ سال گذشته همواره یکی از مهم‌ترین و نخستین شرکای تجاری ایران بوده و بخش قابل توجهی از تولیدات کشور را جذب کرده است.

رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق با بیان اینکه کرمانشاه در تجارت با عراق جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: کرمانشاه در این سال‌ها رتبه نخست صادرات به عراق را در میان استان‌های کشور داشته است؛ حتی در دوره‌هایی که برخی گذرگاه‌های مرزی استان از جمله سومار و خسروی فعالیت امروز را نداشتند، این جایگاه همچنان حفظ شده بود.

دانایی‌فر ادامه داد: بر اساس آمار موجود، در حدود ۱۸ سال گذشته به طور متوسط بخش قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران به عراق اختصاص یافته و این کشور همچنان یکی از مهم‌ترین بازارهای صادراتی ایران محسوب می‌شود.

وی با اشاره به رقابت سایر کشورها در بازار عراق تصریح کرد: در سال‌های اخیر کشورهایی مانند امارات متحده عربی و چین حضور پررنگ‌تری در بازار عراق پیدا کرده‌اند و در کنار ایران و ترکیه، سهم قابل توجهی از این بازار را در اختیار گرفته‌اند.

رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق با تأکید بر اهمیت حل مشکلات صادرکنندگان اظهار کرد: در این نشست موضوعات مختلفی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد و بخشی از این مسائل به مشکلات موجود در داخل عراق بازمی‌گردد که لازم است جزئیات آنها به صورت دقیق بررسی و برای رفعشان اقدام شود.

دانایی‌فر افزود: موضوع افزایش ناگهانی هزینه‌ها و تعرفه‌های گمرکی و همچنین مشکلاتی که صادرکنندگان در برخی مسیرها و مبادی تجاری با آن مواجه هستند، باید تفکیک و بررسی شود تا مشخص شود هر مشکل مربوط به داخل عراق است یا در ارتباط میان دو کشور ایجاد شده است.

وی با اشاره به مطالب مطرح‌شده از سوی کیوان کاشفی، دبیر اتاق بازرگانی ایران، درباره مشکلات ارزی و تجاری گفت: بخشی از این مسائل نیازمند پیگیری در مرکز است و باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل آنها اقدام شود. این موضوعات را در دستور کار قرار خواهیم داد و پیگیری می‌کنیم.

رئیس ستاد اقتصادی ایران و عراق خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات تجاری، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان توسعه تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ضروری است و ظرفیت افراد و مجموعه‌های فعال در روابط ایران و عراق نیز باید برای رسیدن به راهکارهای عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

دانایی‌فر در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی گفت: موضوعاتی که در این نشست مطرح شد باید به صورت عملیاتی دنبال شود و آمادگی داریم مسائل مطرح‌شده از سوی صادرکنندگان و تجار را با همکاری مسئولان استان و فعالان اقتصادی تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنیم.