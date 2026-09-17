متهم فراری با محکومیت مالی ۱۳ میلیارد تومانی در دامغان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب شامگاه پنجشنبه در انجام یک ماموریت پلیسی اظهار داشت: در پی ارجاع یک فقره مرجوعه قضایی مبنی بر جلب و دستگیری متهم فراری و تحت تعقیب، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد : مأموران پاسگاه انتظامی مهماندوست با انجام اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از اشرافیت اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی دامغان توضیح داد: مأموران پس از شناسایی محل اختفای متهم، طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه وی را که چند سال متواری بود، دستگیر کردند.

عرب با بیان اینکه متهم دستگیرشده دارای محکومیت مالی به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال بوده است، افزود: فرد مجلوب پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.