دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی، اظهار کرد: در جریان مأموریت و اقدامات حفاظتی مأموران یگان حفاظت محیط زیست دو نفر متخلف شکار غیرمجاز در شهرستان بندرعباس شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در این عملیات یک قبضه سلاح شکاری ۳۰ عدد فشنگ یک دستگاه دوربین چشمی و لاشه دو رأس کل وحشی از متخلفان کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به ارزش جانوران وحشی کشف شده، تصریح کرد: بهای هر رأس کل وحشی از نظر مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال تعیین شده است.

شریفی، بیان کرد: این اقدام در راستای مقابله با شکار غیرمجاز، صیانت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و حفاظت از تنوع زیستی منطقه انجام شد.

وی ادامه داد: متخلفان پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان همچنین بر تداوم گشت‌ها و اقدامات حفاظتی تأکید کرد و از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اداره کل محیط زیست نزدیک‌ترین اداره محیط زیست یا پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند.