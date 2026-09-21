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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در بندرعباس

دستگیری ۲ شکارچی غیرمجاز در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان از دستگیری دو متخلف شکار غیرمجاز و کشف لاشه دو رأس کل وحشی در شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی، اظهار کرد: در جریان مأموریت و اقدامات حفاظتی مأموران یگان حفاظت محیط زیست دو نفر متخلف شکار غیرمجاز در شهرستان بندرعباس شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در این عملیات یک قبضه سلاح شکاری ۳۰ عدد فشنگ یک دستگاه دوربین چشمی و لاشه دو رأس کل وحشی از متخلفان کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به ارزش جانوران وحشی کشف شده، تصریح کرد: بهای هر رأس کل وحشی از نظر مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال تعیین شده است.

شریفی، بیان کرد: این اقدام در راستای مقابله با شکار غیرمجاز، صیانت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و حفاظت از تنوع زیستی منطقه انجام شد.

وی ادامه داد: متخلفان پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان همچنین بر تداوم گشت‌ها و اقدامات حفاظتی تأکید کرد و از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اداره کل محیط زیست نزدیک‌ترین اداره محیط زیست یا پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند.

کد مطلب 6953490

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