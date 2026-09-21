داور روسی قاضی بازی ایران و ازبکستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در دیداری تدارکاتی در تاریخ ۲ مهر رو در روی هم قرار می گیرند. با اعلام فدراسیون فوتبال ازبکستان داوری از کشور روسیه قضاوت این بازی را بر عهده خواهد داشت.

در متن خبر رسانه فدراسیون فوتبال ازبکستان آمده است: بر این اساس، کریل لوونیکوف، داور بین‌المللی روسیه، قضاوت این مسابقه را بر عهده خواهد داشت و دیمیتری یرماکوف و آندری وِرِتِشکین، دو هموطن او، به‌عنوان کمک‌داور در کناره‌های زمین حضور خواهند داشت.

این بازی در ورزشگاه استقلال شهر فرغانه ازبکستان برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که ملی پوشان کشورمان پس از این بازی راهی شهر کازان می شوند تا دیداری را مقابل تیم ملی روسیه برگزار کنند.