به گزارش خبرنگار مهر، منصور عظیمی طی سالهای اخیر، فارغ از اینکه چه فردی مدیریت باشگاه تراکتور را برعهده داشته، یکی از چهرههای تأثیرگذار در امور داخلی باشگاه و بهویژه فعالیتهای مربوط به نقلوانتقالات بوده است.
عظیمی که چند سال با عنوان قائممقام باشگاه تراکتور فعالیت میکرد، از افراد مورد اعتماد محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه، محسوب میشد و در تصمیمات مهمی از جمله انتخاب مدیرعامل، سرمربی و جذب بازیکنان نقش پررنگی داشت.
ارتباط نزدیک او با برخی مدیران برنامه و بازیکنان نیز باعث شده بود تعدادی از بازیکنان طی سالهای اخیر با هماهنگی و نظر او راهی تراکتور شوند.
با این حال، پیگیریهای خبرنگار مهر حاکی از آن است که منصور عظیمی طی روزهای گذشته از باشگاه تراکتور جدا شده است. گفته میشود اختلافاتی میان او و محمدرضا زنوزی بر سر مسائل مربوط به نقلوانتقالات ابتدای فصل و همچنین دخالت در برخی امور مدیریتی باشگاه شکل گرفته و پس از بالا گرفتن اختلافات، مالک تراکتور تصمیم به برکناری قائممقام خود گرفته است.
نکته قابل توجه اینکه عظیمی در سالهای اخیر در امور مربوط به چند بازیکن مهم خارجی تراکتور، بهویژه بازیکنان ترکیهای، نقش داشته است. به همین دلیل، جدایی او اکنون ابهامهایی را درباره آینده همکاری برخی از این بازیکنان با تراکتور ایجاد کرده است.
در همین راستا، طی روزهای اخیر زمزمههایی درباره احتمال جدایی برخی بازیکنان ترکیهای تراکتور مطرح شده است. با توجه به شرایط مالی باشگاه و تغییرات اخیر، گفته میشود برخی از این بازیکنان نسبت به ادامه حضور خود در تراکتور اطمینان سابق را ندارند و حتی احتمال جدایی آنها در ادامه فصل مطرح شده است.
البته این موضوع هنوز از سوی باشگاه یا بازیکنان بهصورت رسمی تأیید نشده و باید منتظر ماند و دید جدایی عظیمی چه تأثیری بر وضعیت این بازیکنان و ساختار نقلوانتقالاتی تراکتور خواهد گذاشت.
گفتنی است طی سالهای گذشته نیز چند مرتبه اختلافاتی میان زنوزی و عظیمی ایجاد شده بود، اما در نهایت قائممقام سابق تراکتور بار دیگر به این باشگاه بازگشت. حال باید دید جدایی اخیر پایان همکاری طرفین خواهد بود یا همانند دفعات گذشته، زمینه بازگشت او به تراکتور فراهم میشود.
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