نماینده اسکواش در اولین بازی باخت و حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سپهر اعتمادپور تنها نماینده اسکواش مردان ایران در نخستین دیدار در بازی‌های آسیایی ناگویا صبح امروز چهارشنبه یکم مهر خود به مصاف تسوکه از ژاپن رفت و با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در ادامه این مسابقات نجمه بوشهری‌زاده و فرشته اقتداری دو نماینده اسکواش زنان ایران امروز به میدان می‌روند. بوشهری‌زاده برابر نماینده پاکستان قرار خواهد گرفت و فرشته اقتداری نیز مقابل نماینده مغولستان به رقابت می‌پردازد.

هدایت تیم ملی اسکواش مردان ایران بر عهده محسن غلام‌نژاد است و عاطفه رمضانی هدایت تیم زنان را بر عهده دارد.

بدین ترتیب با حذف اعتمادپور اسکواش مردان ایران دیگر نماینده‌ای در این رقابت‌ها ندارد و دو نماینده بخش زنان امروز برای ادامه حضور در مسابقات به میدان خواهند رفت.