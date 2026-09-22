به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حزباوی پیش از دیدار تیم فوتبال امید برابر کره‌شمالی در آخرین بازی مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: خوشحالم که در تمرین تیم حضور پیدا کردید. خدا را شکر شرایط اردو و تیم خوب است. از دو بازی قبلی توانستیم سه امتیاز کسب کنیم، اما همه بازیکنان و اعضای کادر فنی می‌دانند که دیدار فردا برابر کره‌شمالی بازی سختی خواهد بود

وی افزود: باید تمام تمرکزمان را روی این بازی بگذاریم تا بتوانیم امتیاز لازم را کسب کنیم و به مرحله بعد صعود کنیم.

کاپیتان تیم فوتبال امید ایران درباره سبک بازی کره‌شمالی و شباهت آن به چین گفت: در تورنمنت‌های ملی گاهی تیم‌هایی حضور دارند که با رویکرد دفاعی وارد زمین می‌شوند تا بتوانند امتیاز کسب کنند، اما به نظر من تیمی که می‌خواهد قهرمان شود نباید به این مسائل فکر کند و باید در هر مسابقه تمرکز کاملی داشته باشد.

حزباوی ادامه داد: باید در طول ۹۰ دقیقه تمرکزمان را حفظ کنیم و برای پیروزی بجنگیم. در بازی با چین نیز بازی را به خوبی مدیریت کردیم و توانستیم یک امتیاز کسب کنیم، اما فکر نمی‌کنم دیدار برابر کره‌شمالی شرایط مشابهی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: کره‌شمالی تیمی است که چیزی برای از دست دادن ندارد و برای کسب پیروزی و صعود به میدان خواهد آمد. بنابراین ما نیز باید باهوش و با تمرکز بالا بازی کنیم و از فرصت‌های خود استفاده کنیم.

مدافع تیم فوتبال امید ایران در مورد شرایط میزبانی ژاپن نیز گفت: شرایط ژاپن در ابتدا برای ما سخت بود. اختلاف ساعت زیادی وجود داشت و مدتی طول کشید تا بتوانیم خودمان را با شرایط جدید هماهنگ کنیم، اما خدا را شکر اکنون شرایط بهتر شده است.

حزباوی در پایان گفت: بازیکنان به شرایط عادت کرده‌اند و در حال حاضر مشکلی نداریم و همه چیز خوب است. امیدوارم بتوانیم در بازی فردا نتیجه خوبی کسب کنیم.