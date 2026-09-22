به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکوری در آستانه دیدار تیم فوتبال امید ایران برابر کره‌شمالی در آخرین بازی مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: در حال حاضر در صدر گروه قرار داریم، اما فکر می‌کنم یکی از سخت‌ترین گروه‌های مسابقات را در اختیار داریم. همان‌طور که می‌دانید همه تیم‌ها این شانس را دارند که در هفته پایانی چهار امتیازی شوند.

وی افزود: گروه سختی داریم، اما خدا را شکر بازیکنان با تمام توان و روحیه بالا آماده هستند و امیدواریم در بازی فردا ابتدا صعود خود را قطعی کنیم و سپس بتوانیم صدرنشینی گروه را نیز حفظ کنیم.

مربی تیم فوتبال امید ایران ادامه داد: بازی سختی پیش رو داریم. کره‌شمالی نیز به طور حتم برای کسب پیروزی وارد زمین خواهد شد، چرا که بدون برد از مسابقات حذف می‌شود. امیدوارم بازیکنان ما با ارائه یک بازی خوب و منطقی بتوانند دل مردم ایران را شاد کنند.

شکوری در مورد تأثیر دیر اضافه شدن برخی بازیکنان به اردوی تیم امید گفت: در مقاطعی حتی بازیکنان کامل برای برگزاری تمرینات گروهی در اختیار نداشتیم و نمی‌توانستیم دو تیم ۱۱ نفره کامل برای تمرین داشته باشیم. متأسفانه این مسئله روی روند آماده‌سازی تیم تأثیر می‌گذارد.

وی به مشکل اختلاف ساعت و خستگی بازیکنان نیز اشاره کرد و گفت: بحث جت‌لگ، مسافت و فاصله زمانی نیز روی تیم تأثیرگذار بوده است. به‌خصوص بازیکنان استقلال که در بصره بازی کرده بودند و سپس باید خودشان را به اردوی ما می‌رساندند، با فاصله زمانی حدود پنج ساعت و نیم مواجه شدند که مقداری اذیت‌کننده است.

شکوری خاطرنشان کرد: بحث خواب و سازگار شدن با شرایط ژاپن نیز مقداری روی بازیکنان تأثیر گذاشته است. همان‌طور که می‌دانید، به ازای هر یک ساعت اختلاف زمانی، تقریباً یک روز زمان نیاز است تا بدن ورزشکار بتواند به شرایط حرفه‌ای خود بازگردد. بازی قبلی نیز تا حدودی تحت تأثیر این شرایط قرار گرفت و امیدواریم این مشکل برای دیدار فردا برطرف شده باشد و بتوانیم از تمام توان بازیکنان استفاده کنیم.

مربی تیم فوتبال امید ایران درباره شرایط فهرست این تیم گفت: ظرفیت تیم‌ها در این مسابقات ۲۳ بازیکن است، اما متأسفانه زندی‌پور را به دلیل مشکلاتی که برای باشگاهش به وجود آمد، در اختیار نداریم و نتوانستیم از او استفاده کنیم. خوشبختانه سایر بازیکنان شرایط خوبی دارند و سرحال هستند.

وی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم در این بازی نمایش خوبی داشته باشیم و همان‌طور که گفتم، برای کشور و پرچم ایران بجنگیم و در نهایت از مرحله گروهی صعود کنیم.

شکوری در مورد شرایط میزبانی ژاپن نیز اظهار کرد: با توجه به شرایط تورنمنت، این وضعیت برای همه تیم‌ها وجود دارد و شرایط میزبانی بد نیست، اما فاصله محل تمرین با هتل مقداری اذیت‌کننده است.

وی افزود: امروز تقریباً یک ساعت در مسیر بودیم تا به محل تمرین برسیم. حدود نیم ساعت تا یک ساعت تمرین می‌کنیم و سپس باید یک ساعت دیگر به هتل برگردیم. این فاصله میان محل اقامت و زمین تمرین برای بازیکنان آزاردهنده است، اما برای همه تیم‌ها وجود دارد و فکر می‌کنم بازیکنان ما نیز توانسته‌اند خودشان را با این شرایط وفق دهند.

مربی تیم فوتبال امید ایران در پایان گفت: فردا بازی بسیار مهمی برای ماست و فکر می‌کنم کره‌شمالی نیز یکی از تیم‌های خوب این مسابقات است. امیدوارم بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.