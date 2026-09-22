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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

بازی های آسیایی ناگویا - ۲۰۲۶

معامله‌گری: فاصله محل تمرین تا هتل خودش یک تمرین است

معامله‌گری: فاصله محل تمرین تا هتل خودش یک تمرین است

مدافع تیم فوتبال امید ایران گفت: فاصله محل اقامت تا زمین تمرین و شرایط غذایی در روزهای ابتدایی حضور در ژاپن مناسب نبود و طی کردن این مسیر طولانی، عملاً فشار مضاعفی به بازیکنان وارد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین معامله‌گری در آستانه دیدار تیم فوتبال امید ایران برابر کره‌شمالی در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا درباره شرایط تیم اظهار کرد: فاصله دیدارمان با بازی قبلی کمی کمتر شده است و در یکی دو روز اخیر بیشتر تمرکزمان روی ریکاوری و آماده کردن بدن‌ها برای بازی بوده است.

وی افزود: خدا را شکر شرایط تیم روزبه‌روز بهتر می‌شود و با وجود شرایط آب‌وهوایی ژاپن، آماده هستیم تا فردا با تمام توان وارد زمین شویم و امیدواریم با بهترین نتیجه از بازی خارج شویم.

مدافع تیم فوتبال امید ایران درباره شرایط میزبانی ژاپن نیز گفت: شرایط در روزهای ابتدایی چندان خوب نبود، به‌خصوص از نظر غذایی که در روزهای اول مقداری اذیت شدیم. از طرفی مسیر رفت‌وآمد به محل تمرین بسیار طولانی است و این مسافت خودش به نوعی یک تمرین محسوب می‌شود.

معامله‌گری ادامه داد: حدود یک ساعت در مسیر رفتن به محل تمرین هستیم و یک ساعت نیز برای بازگشت زمان صرف می‌کنیم. تلاش می‌کنیم با مدیریت شرایط و برنامه ریکاوری مناسب، این وضعیت را پشت سر بگذاریم تا از نظر بدنی با مشکلی مواجه نشویم و برای بازی آماده باشیم.

کد مطلب 6954564

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