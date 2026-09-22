به گزارش خبرنگار مهر، فرزین معامله‌گری در آستانه دیدار تیم فوتبال امید ایران برابر کره‌شمالی در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا درباره شرایط تیم اظهار کرد: فاصله دیدارمان با بازی قبلی کمی کمتر شده است و در یکی دو روز اخیر بیشتر تمرکزمان روی ریکاوری و آماده کردن بدن‌ها برای بازی بوده است.

وی افزود: خدا را شکر شرایط تیم روزبه‌روز بهتر می‌شود و با وجود شرایط آب‌وهوایی ژاپن، آماده هستیم تا فردا با تمام توان وارد زمین شویم و امیدواریم با بهترین نتیجه از بازی خارج شویم.

مدافع تیم فوتبال امید ایران درباره شرایط میزبانی ژاپن نیز گفت: شرایط در روزهای ابتدایی چندان خوب نبود، به‌خصوص از نظر غذایی که در روزهای اول مقداری اذیت شدیم. از طرفی مسیر رفت‌وآمد به محل تمرین بسیار طولانی است و این مسافت خودش به نوعی یک تمرین محسوب می‌شود.

معامله‌گری ادامه داد: حدود یک ساعت در مسیر رفتن به محل تمرین هستیم و یک ساعت نیز برای بازگشت زمان صرف می‌کنیم. تلاش می‌کنیم با مدیریت شرایط و برنامه ریکاوری مناسب، این وضعیت را پشت سر بگذاریم تا از نظر بدنی با مشکلی مواجه نشویم و برای بازی آماده باشیم.