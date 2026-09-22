تاج: قطر آماده میزبانی است؛ نباید بهانه دست فیفا بدهیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، درباره شرایط تیم ملی فوتبال ایران و برنامه آمادهسازی این تیم برای دیدارهای دوستانه پیش رو اظهار داشت: فدراسیون فوتبال از دو روز قبل تمرینات تیم ملی را آغاز کرده است. در این مدت با لژیونرها نیز صحبتهایی انجام شده و تلاش میکنیم شرایط به شکلی پیش برود که تیم ملی با آمادگی کامل در مسابقات حاضر شود.
وی افزود: ترجیح بازیکنان این بود که در هفته دفاع مقدس، یاد شهدایی را که در کمپ تیمهای ملی به خاک سپرده شدهاند گرامی بداریم. بهخصوص بازیکن نوجوانی که با پیراهن تیم ملی و به همراه خانوادهاش در جنگ به شهادت رسید. به همین دلیل مراسمی برگزار شد و بازیکنان و سرمربی تیم ملی نیز در آن حضور داشتند.
رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: به اعتقاد من این اقدام خوبی بود، چرا که این عزیزان سرمایه زندگی خود، یعنی جان و خانوادهشان را برای اقتدار کشور و میهن فدا کردند. تیم ملی نیز باید در این شرایط با انگیزه و مسئولیت بیشتری برای حضور در مسابقات آماده شود.
تاج در خصوص دیدارهای دوستانه تیم ملی گفت: برای برگزاری این بازیها با دشواریهایی مواجه بودیم و میدانید که در فیفا نیز مشکلات جدی داریم، اما توانستیم دیدار با ازبکستان را هماهنگ کنیم. ازبکستان تیم بسیار خوبی است، در جام جهانی حضور داشته و خود را برای بازیهای آسیایی آماده میکند و یکی از تیمهای سطح اول آسیاست. درباره روسیه نیز باید بگویم که با دو تیم بسیار قدرتمند این کشور بازی خواهیم کرد و احتمال دارد دیدار سومی نیز برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو بازی قطعی داریم و در تلاش هستیم یک دیدار سوم را نیز برگزار کنیم. قطر هم آمادگی خود را برای میزبانی از این بازی اعلام کرده و با چند تیم نیز مذاکره کردهایم، اما به دلایلی این دیدارها نهایی نشد. حتی یکی از تیمها با ما قرارداد قطعی داشت، اما در نهایت امکان برگزاری مسابقه فراهم نشد.
رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: با وجود تمام شرایط موجود، نگاه ما به ادامه مسیر ناامیدانه نیست. ما تلاش میکنیم در همین شرایط بهترین تصمیمها را بگیریم. مدیریت یعنی اینکه در شرایط دشوار بتوان بهترین تصمیم را اتخاذ کرد و اکنون تیم ملی نیز در همین مسیر حرکت میکند.
تاج گفت: هیچ محدودیتی را برای فوتبال کشور حاکم نکردهایم و همه تیمهای ملی، از تیم امید گرفته تا جوانان، نوجوانان و تیم ملی بانوان، برنامههای خود را دنبال میکنند و اعزامهای آنها در حال انجام است.
وی درباره برخی اخبار منتشرشده درخصوص تلاش تعدادی از کشورها برای ایجاد مشکل برای فوتبال ایران نیز اظهار کرد: فشارهایی به شکل غیرمستقیم وجود دارد و برخی اتفاقات داخل کشور نیز از سوی آنها برجسته شده است. فیفا در این زمینه سؤالاتی مطرح کرده و ما نیز پاسخهای منطقی و مستند برای آنها تهیه میکنیم.
رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: با این حال، ما باید در داخل کشور نیز مراقب باشیم و با فوتبال به شکلی رفتار کنیم که با قوانین فیفا و تعهداتی که پذیرفتهایم مغایرت نداشته باشد. این موارد در اساسنامه خودمان نیز وجود دارد و باید کاملاً رعایت شود تا بهانهای در اختیار دیگران قرار نگیرد.
تاج در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد فوتبال ایران با شرایطی مشابه روسیه مواجه شود، گفت: این موضوع نیز در حال پیگیری است و ما آن را دنبال میکنیم.
تاج در ادامه اظهار کرد: آنها امیدوارند به اهداف خود برسند، اما من فکر میکنم هیچ توفیقی عایدشان نخواهد شد. ایران کشوری مقتدر و مقاوم است و ما نیز تاکنون هیچ اقدامی برخلاف ضوابط انجام ندادهایم.
وی افزود: درباره موضوعاتی مانند اساسنامه و استقلال فدراسیون فوتبال، سؤالاتی مطرح شده که در حال پاسخگویی به آنها هستیم و مشکلی نیز در این زمینه وجود ندارد. ما باید بیش از گذشته مراقب باشیم اتفاق خاصی برای کشور رخ ندهد و دستگاههای مختلف نیز باید در این زمینه توجه لازم را داشته باشند.
رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: فوتبال باید بر اساس قوانین داخلی و بینالمللی اداره شود و ما نیز باید این قوانین را رعایت کنیم.
تاج درباره انتخابات فیفا و موضع برخی کشورها در حمایت از فدراسیون فوتبال ایران گفت: همین امروز صبح که از خواب بیدار شدیم، دیدیم فیفا ایمیلی ارسال کرده و بهطور کامل از موضعی که درباره واگذاری تبلیغات چندساله به یک نفر یا چند نفر مطرح شده بود، عقبنشینی کرده است. آنها بهطور جدی اعلام کردهاند که هر تصمیمی در این زمینه بخواهند اتخاذ کنند، با کشورهای عضو هماهنگ خواهند کرد.
وی ادامه داد: این نامه برای همه کمیتههای فیفا نیز ارسال شده است و من هم به دلیل عضویت در کمیته مسابقات فیفا، این ایمیل را دریافت کردم. به نظر میرسد شرایط به سمتی پیش میرود که مدیریت فوتبال جهان تا حدودی مستقلتر از شرایطی باشد که در جام جهانی شاهد آن بودیم.
تاج در ادامه اظهار کرد: آنها امیدوارند به اهداف خود برسند، اما من فکر میکنم هیچ توفیقی عایدشان نخواهد شد. ایران کشوری مقتدر و مقاوم است و ما نیز تاکنون هیچ اقدامی برخلاف ضوابط انجام ندادهایم.
وی افزود: درباره موضوعاتی مانند اساسنامه و استقلال فدراسیون فوتبال، سؤالاتی مطرح شده که در حال پاسخگویی به آنها هستیم و مشکلی نیز در این زمینه وجود ندارد. ما باید بیش از گذشته مراقب باشیم اتفاق خاصی برای کشور رخ ندهد و دستگاههای مختلف نیز باید در این زمینه توجه لازم را داشته باشند.
رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: فوتبال باید بر اساس قوانین داخلی و بینالمللی اداره شود و ما نیز باید این قوانین را رعایت کنیم.
تاج درباره انتخابات فیفا و موضع برخی کشورها در حمایت از فدراسیون فوتبال ایران گفت: همین امروز صبح که از خواب بیدار شدیم، دیدیم فیفا ایمیلی ارسال کرده و بهطور کامل از موضعی که درباره واگذاری تبلیغات چندساله به یک نفر یا چند نفر مطرح شده بود، عقبنشینی کرده است. آنها بهطور جدی اعلام کردهاند که هر تصمیمی در این زمینه بخواهند اتخاذ کنند، با کشورهای عضو هماهنگ خواهند کرد.
وی ادامه داد: این نامه برای همه کمیتههای فیفا نیز ارسال شده است و من هم به دلیل عضویت در کمیته مسابقات فیفا، این ایمیل را دریافت کردم. به نظر میرسد شرایط به سمتی پیش میرود که مدیریت فوتبال جهان تا حدودی مستقلتر از شرایطی باشد که در جام جهانی شاهد آن بودیم.
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