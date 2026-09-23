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۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۲۳

مربی سابق پرسپولیس عضو کادرفنی تیم ملی شد

مربی سابق پرسپولیس عضو کادرفنی تیم ملی شد

با اعلام فدراسیون فوتبال، په‌په لوسادا به کادرفنی تیم ملی اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، په‌په لوسادا، مربی ۵۰ ساله اسپانیایی، با حضور در اردوی تیم ملی در ازبکستان فعالیت خود را به‌عنوان عضو جدید کادر فنی آغاز کرد.

لوسادا در حوزه بدنسازی، آمادگی جسمانی و توانبخشی ورزشی فعالیت دارد و از دانشگاه اروپایی مادرید در رشته تناسب اندام و توانبخشی ورزشی فارغ‌التحصیل شده است.

مربی جدید تیم ملی همچنین دارای گواهینامه «پیشرفته» کمک‌مربیگری یوفا است و از اردوی ازبکستان در کنار سایر اعضای کادر فنی، ملی‌پوشان فوتبال ایران را همراهی خواهد کرد.

لازم به ذکر است که لوسادا سابقه حضور در تیم‌های پرسپولیس و نساجی را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 6955578

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