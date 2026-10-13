استقلال با چه آماری موفق به شکست الغرافه شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا موفق شد با نتیجه ۲ بر یک الغرافه قطر را شکست دهد؛ دیداری که در آن نماینده قطر از نظر تعداد شوت و ضربات کرنر آمار بهتری نسبت به آبی‌پوشان به ثبت رساند اما استقلال توانست از فرصت‌های خود استفاده کند و به پیروزی برسد.

آمار این مسابقه نشان می‌دهد استقلال با وجود شوت‌های کمتر نسبت به حریف قطری، در مالکیت توپ و دقت پاس عملکرد بهتری داشت. آبی‌پوشان ۵۵ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند و الغرافه با ۴۵ درصد به کار خود پایان داد. استقلال در مجموع ۷ شوت به سمت دروازه حریف زد و الغرافه ۹ شوت ثبت کرد.

در بخش شوت‌های در چارچوب، استقلال ۲ ضربه و الغرافه ۶ ضربه به ثبت رساند. آبی‌پوشان همچنین ۴۴۳ پاس با دقت ۸۴ درصدی ارسال کردند، در حالی که تعداد پاس‌های الغرافه ۳۵۵ مورد با دقت ۷۹ درصد بود.

الغرافه در تعداد ضربات کرنر نیز با ۹ کرنر در برابر ۴ کرنر استقلال برتری داشت. نماینده ایران در این مسابقه ۱۱ خطا مرتکب شد و این آمار برای الغرافه ۱۰ خطا بود. همچنین بازیکنان استقلال سه کارت زرد دریافت کردند.