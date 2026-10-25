دستگیری ۸ سارق در دامغان طی ۴۸ ساعت؛ ۷ فقره سرقت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب عصر یکشنبه در انجام ماموریت پلیسی در دامغان اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت در شهرستان دامغان، مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، هشت سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهمان در مخفیگاه‌های خود دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی دامغان با اشاره به اعتراف متهمان به هفت فقره سرقت، یادآور شد: این سرقت‌ها از اماکن خصوصی و دولتی، منازل، مزارع و باغات و همچنین به شیوه کش‌ روزنی انجام شده است.

عرب با بیان اینکه برای متهمان پرونده تشکیل و آنان به مرجع قضایی معرفی شدند، از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.