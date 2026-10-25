بیستون، نماد ایستادگی ایران بر دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) شهر شیراز با رویکردی تمدنی و با تأکید بر پیوند میان پیشینه تاریخی ایران و مؤلفه‌های قدرت کشور در دوران معاصر، تعویض شد.

این دیوارنگاره با الهام از سنگ‌نگاره تاریخی بیستون، به بازنمایی پیشینه تمدنی ایران و مفهوم ایستادگی در برابر دشمنان و متجاوزان می‌پردازد؛ اثری تاریخی از دوران هخامنشیان که از نمادهای برجسته میراث باستانی ایران به شمار می‌رود.

اثر جدید با پیوند دادن گذشته تاریخی ایران به شرایط امروز، سه مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران شامل قدرت نظامی، دیپلماسی و میدان‌داری مردم را برجسته کرده و بر نقش هماهنگ این مؤلفه‌ها در پاسداری از استقلال و امنیت ملی تأکید دارد.

در این دیوارنگاره، مفهوم تقابل تمدنی و یادآوری رویارویی‌های تاریخی ایران با قدرت‌های مهاجم، از جمله تقابل ایران و روم باستان، در قالب روایتی تصویری بازتاب یافته است؛ روایتی که بر استمرار اراده ایران برای دفاع از سرزمین و مقابله با تجاوز تأکید می‌کند.

تعویض دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) شیراز، تلاشی برای بازنمایی پیوند میان هویت تاریخی، مؤلفه‌های قدرت معاصر و اراده ملی است؛ تصویری که ایستادگی در برابر متجاوزان و پاسداری از استقلال و تمامیت سرزمینی را به‌عنوان بخشی از روایت تاریخی ایران برجسته می‌کند.

