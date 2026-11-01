به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در آیین امضای قرارداد با سرمربی تیم فوتبال امید اظهار داشت: یحیی گل‌محمدی در مراسم معارفه و امضای قرارداد خود به‌عنوان سرمربی تیم فوتبال امید ایران، اظهار داشت: پیش از هر چیز از اعتماد مهدی تاج، فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت رئیسه تشکر می‌کنم. با نخستین پیشنهادی که به من داده شد، بدون درنگ و با جان و دل آن را پذیرفتم.

وی افزود: به‌خوبی می‌دانم حضور در این جایگاه چه مسئولیت و اهمیتی دارد و به پذیرفتن این مسئولیت افتخار می‌کنم. در کشور ما استعدادهای فوق‌العاده‌ای وجود دارند و جوانان بسیار زیادی در کشور و فوتبال ایران هستند که هنوز فرصت دیده شدن پیدا نکرده‌اند.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران با تأکید بر اهداف خود در این تیم تصریح کرد: هدف اصلی ما صعود به المپیک است، اما هدف بزرگ‌ترمان ساختن آینده فوتبال کشور خواهد بود. درهای تیم ملی امید به روی همه باز است و اعتقاد دارم حتی یک بازیکن مستعد هم نباید از نگاه ما دور بماند.

گل‌محمدی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف باید کار اساسی انجام شود و من به‌تنهایی نمی‌توانم از پس این مسئولیت بر بیایم. به همین دلیل باید تعداد همکارانم افزایش پیدا کند تا بتوانیم تمام استعدادهای فوتبال کشور را شناسایی و کشف کنیم.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در شناسایی استعدادهای فوتبال کشور خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نیز باید فضایی ایجاد کنند تا جوانان مستعد به ما معرفی شوند و بتوانیم بازیکنانی را که تاکنون فرصت دیده شدن نداشته‌اند، شناسایی کنیم.