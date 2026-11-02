صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات تعمیر و بهینه‌سازی تجهیزات دو ایستگاه پمپاژ آب در شهرستان سنقروکلیایی خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با هدف افزایش پایداری شبکه و تداوم خدمات‌رسانی به مشترکان، طی سه روز انجام شد.

وی با اشاره به بخشی از اقدامات صورت‌گرفته افزود: الکتروپمپ چاه قشلاق که به دلیل سوختگی از مدار خارج شده بود، تعویض و مجدداً وارد چرخه بهره‌برداری شد.

مدیر امور آب و فاضلاب سنقروکلیایی ادامه داد: در ایستگاه پمپاژ کیسله نیز الکتروپمپ شناور ۳۰ کیلوواتی به علت افت فاز و سوختگی یکی از فازهای موتور از کار افتاده بود که با یک دستگاه سالم جایگزین شد.

عزیزی اضافه کرد: علاوه بر تعویض الکتروپمپ، تابلو برق ایستگاه کیسله نیز به‌طور کامل مورد سرویس و بهینه‌سازی قرار گرفت تا تجهیزات این مجموعه با شرایط مناسب‌تری به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با تأکید بر اینکه تمامی مراحل تعمیرات و بهسازی در بازه زمانی سه‌روزه انجام شده است، تصریح کرد: در طول اجرای این عملیات، آبرسانی به مشترکان بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه داشت.

مدیر امور آب و فاضلاب سنقروکلیایی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از توان تخصصی نیروهای داخلی و حفظ آمادگی تأسیسات، از عوامل مؤثر در افزایش تاب‌آوری شبکه و استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان است.