به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد: اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ایجاب میکند که سفرای کشورهای عربی و اسلامی از این رژیم فاشیستی فراخوانده شوند، گامهای خفتبار عادیسازی متوقف شود و اتحادی برای مقابله با اشغالگران ایجاد شود.
حماس اعلام کرد: این اظهارات، بیانگر خطرات جدی این رژیم فاشیستی برای کشورهای منطقه و ملتهای آن و همچنین آشکارکننده طرحهای توسعهطلبانهای است که هیچ کشوری را از قلم نمیاندازد.
در این بیانیه تأکید شده است که اظهارات نتانیاهو تجسمی از حالت جنونآمیز حاکم بر رفتار اوست که به جنگ نسلکشی و گرسنهداشتن مردم غزه دامن میزند و در پی گسترش تجاوزگری است.
حماس همچنین خواستار موضعگیری شفاف کشورهای عربی و اتخاذ اقدامات جدی برای حمایت از مقاومت و پایداری ملت فلسطین شد.
نتانیاهو امروز در گفت وگو با شبکه اسرائیلی «آی ۲۴» نیوز در ادامه خیال پردازیهای خود مدعی شده بود: در یک مأموریت تاریخی و معنوی قرار دارم و از نظر احساسی به رؤیای اسرائیل بزرگ پیوند خوردهام.
وی همچنین ادعا کرد که اسرائیل با کشورهای مختلفی در حال گفتگو است که میتوانند میزبان مردم فلسطین باشند.
نماینده اردنی: نتانیاهو از دین برای پیشبرد نقشههایش استفاده میکند
نایب اول رئیس مجلس اردن نیز گفت: نتانیاهو دارای تفکری توسعهطلبانه است که شخصیت او را در بهکارگیری دین برای پیشبرد پروژههایش را نشان میدهد.
وی افزود: این اظهارات تلاشهای مذبوحانه و بیهودهای برای ترویج سلطه اسرائیل بر خاورمیانه است و نتانیاهو با این سخنان میکوشد افکار عمومی داخلی را پس از کاهش محبوبیت کابینهاش جلب کند.
وی تأکید کرد: نیروهای مسلح اردن توانایی جلوگیری از هرگونه حمله از هر نقطه را دارد و موضع ما در مخالفت با کوچاندن فلسطینیها از غزه، قوی و ثابت است.
به گفته وی آنچه نتانیاهو گفته، رویایی غیر قابل تحقق است و اردن در برابر آن موضع سیاسی و دیپلماتیک خواهد گرفت.
این مقام اردنی تصریح کرد: نتانیاهو در جنگ علیه غزه در دستیابی به هدف خود که آوارگی مردم است، شکست خورده است و میکوشد توجه را از جنایاتی که در غزه و کرانه باختری مرتکب میشود منحرف کند.
واکنش جنبش مردمی فلسطین
«جنبش مردمی برای آزادی فلسطین» نیز اعلام کرد: اظهارات نتانیاهو درباره آنچه رؤیای اسرائیل بزرگ نامیده میشود، نیتهای خبیث توسعهطلبانه این رژیم را برملا کرده و تهدیدی برای امنیت ملی اعراب است.
موضع وزارت خارجه فلسطین در قبال اظهارات نتانیاهو
وارسن آقابکیان وزیر امورخارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در واکنش به این اظهارات خواستار یکپارچهسازی تلاشها برای بازدارندگی و برچیدن اشغالگری بر اساس قوانین بینالمللی شد.
وزیر امورخارجه تشکیلات خودگردان فلسطین تصریح کرد: اسرائیل به دنبال الحاق کامل کرانه باختری است و این موضوع را میتوان از طریق نقضهای روزانه این رژیم را مشاهده کرد.
وی افزود: زمان پایان دادن به اشغالگری و تشکیل کشور مستقل فلسطین فرا رسیده است.
این مقام فلسطینی تصریح کرد: رژیم اشغالگر در تلاش است در تمامی عرصههای زندگی، تشکیلات خودگردان را تضعیف کند. آنچه در غزه جریان دارد، یک نسلکشی، قتل عمد با گلوله و گرسنه نگه داشتن است و شرایط هر روز وخیمتر میشود.
وی با تأکید بر اینکه «تشکیلات خودگردان تنها نهاد مشروع مورد تأیید است»، گفت: «به حمایت بینالمللی از فعالیتهای این نهاد و تسریع در به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین نیاز داریم.
وی اعتراف کرد: ما به تنهایی قادر به تحمل پیامدهای جنگ در غزه نیستیم و از کشورهای جهان میخواهیم که حوادث جاری در این باریکه را متوقف کرده و کمکها وارد این منطقه شود.
وزیر امور خارجه فلسطین همچنین تصریح کرد: ما برای روز پس از جنگ غزه، طرحی در زمینه امداد رسانی و بازسازی داریم که مورد توافق بسیاری از کشورها است.
واکنش مصر به خیالبافی نتانیاهو
وزارت امور خارجه مصر نیز در بیانیهای به سخنان نتانیاهو واکنش نشان داد و اعلام کرد: مصر آنچه در برخی رسانههای اسرائیلی درباره اصطلاح موسوم به «اسرائیل بزرگ» مطرح شده را محکوم میکند و خواستار ارائه توضیحات در این باره است.
این وزارتخانه افزود: آنچه در این زمینه مطرح شده، بیانگر رویکردی است که گزینه صلح در منطقه را رد کرده و بر تشدید تنش اصرار دارد.
وزارت امور خارجه مصر همچنین تأکید کرد: ادعاهای مربوط به اسرائیل بزرگ با خواستهها و چشماندازهای طرفهای منطقهای و بینالمللی خواهان صلح در تضاد است.
