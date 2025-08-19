زلنسکی پیش از ملاقات با ترامپ به «مکتب» رفت؛ استارمر در نقش «کوچ»!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، شبکه انبیسی نیوز نوشت که کِر استارمر، نخست وزیر انگلیس پیش از دیدار ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین با همتای آمریکاییاش یعنی دونالد ترامپ، درباره نحوه رفتار و اجتناب از تکرار تنش توصیههایی کرده بود.
زلنسکی به منظور مذاکرات با ترامپ و حامیان اروپایی اصلی کییف به واشنگتن سفر کرده و دیشب با در کاخ سفید با رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. دیدار قبلی آنها در ماه فوریه پس از مشاجرهای داغ بین زلنسکی، ترامپ و جیدیونس، معاون وی در دفتر بیضی، خیلی کوتاه و جنجالی به پایان رسید و حتی به قطع موقت کمکهای نظامی و اطلاعاتی واشنگتن به کییف منجر شد.
به نوشته انبیسی، استارمر در بین مقامات اروپایی شخصیتی اصلی بود و به مثابه یک «مربی»، نحوه رفتار و تعامل با ترامپ را به رئیس جمهور اوکراین گوشزد کرد. گفته میشود که نخست وزیر انگلیس به زلنسکی توصیه کرد که حین گفتگو با ترامپ، از او بابت کمک نظامی و حمایت دیپلماتیک تشکر کند و به جای پوشش همیشگیاش که یک «تیشرت پلوخوری به سبک نظامی» است، یک کت تک به تن کند.
به نوشته تلگراف نیز، وزرا و مقامات انگلیسی درباره نحوه «سخن گفتن با ترامپ» به زلنسکی توصیههایی کرده و گفته بودند که تملق رئیس جمهور آمریکا را بگوید!
ترامپ در دیدار جنجالی ماه فوریه، زلنسکی را به «قمار کردن با جنگ جهانی دوم» متهم کرد و این در حالی بود که معاون وی نیز تاکید کرد که رئیس جمهور اوکراین در برابر کمکهای آمریکا ناسپاس بوده است.
ترامپ و زلنسکی به دفعات با یکدیگر وارد تنش شده بودند که از جمله آنها میتوان به خودداری ترامپ از مقصر دانستن روسیه برای جنگ اوکراین و همچنین «دیکتاتور» خطاب کردن زلنسکی به دلیل تعویق انتخابات تحت قانون حکومت نظامی اشاره کرد.
