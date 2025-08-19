به گزارش خبرنگار مهر، طاهر روحی روز سه‌شنبه در جلسه بررسی مسائل شهرستان‌های هشترود و چاراویماق اظهار کرد: در آینده برخی محدودیت‌ها همچون زیرساخت‌ها موجب خواهد شد که توسعه صنعتی در سطح شهرستان‌ها توزیع شود و در این شرایط، هشترود با توجه به ظرفیت‌های خود می‌تواند جایگاه مهمی در مسیر توسعه استان داشته باشد و این شهرستان به دلیل نزدیکی به تبریز، دسترسی مناسب به جاده‌های ارتباطی، وجود خط راه‌آهن و برخورداری از منابع آب و خاک حاصلخیز، زمینه‌های ارزشمندی برای توسعه دارد و باید روند رشد آن با قدرت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به وضعیت معادن هشترود و چاراویماق، گفت: این دو شهرستان به‌عنوان مناطق معدنی، دارای معادنی هستند که برخی از آن‌ها در وضعیت رکود قرار گرفته‌اند؛ بنابراین ضروری است این معادن تعیین تکلیف شده و دوباره به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری بازگردند.

وی افزود: شرایط اقلیمی و خاک حاصلخیز این منطقه، فرصت مناسبی برای کشت گیاهان دارویی فراهم کرده است که ضروری است در همین راستا زمین مناسب برای ایجاد شهرک کشاورزی شناسایی و مکان‌یابی شده و شرایط فنی آن نیز بررسی شود تا به ایجاد ارزش افزوده منجر شود.