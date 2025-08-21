  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

محور کندوان یک طرفه شد

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از انسداد مسیر شمال به جنوب محور کندوان و یک طرفه شدن محور برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به افزایش حجم سفرها در ایام پایانی هفته و به‌منظور تخلیه بار ترافیکی، محور کندوان به‌صورت یک‌طرفه شده است.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک محور کندوان در مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های تونل کندوان، پل زنگوله، سیاه‌پیشه و ولی‌آباد سنگین است.

صادقی گفت: همچنین در محور هراز مسیر جنوب به شمال، محدوده‌های پلور و رینه و مسیر دو طرفه در محدوده سه راهی چراغ ترافیک ترافیک سنگین گزارش شده است. تردد در محور سوادکوه مسیر جنوب به شمال در محدوده پل سفید نیز از نیمه‌سنگین تا سنگین است.

صادقی در ادامه اظهار داشت: از لحاظ شرایط جوی، هیچگونه مداخلات جوی خاصی در استان مشاهده یا گزارش نشده است

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین خاطرنشان کرد: هموطنان برای سفر به استان‌های شمالی، پیش از حرکت آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت راه کشور پیگیری کنند.

