به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی صبح پنجشنبه در نشست خبری مشترک با وزیر جهاد کشاورزی و اصحاب رسانه بر اهمیت راهبردی و حیاتی برنج در کشور تأکید کرد و گفت: اجرای سیاست خرید تضمینی برای این محصول مورد تاکید است.
وی با اشاره به تجربه موفق خرید تضمینی در کالاهای اساسی مانند گندم و جو، اظهار داشت: برنج نیز به عنوان یک محصول استراتژیک باید تحت پوشش خرید تضمینی قرار گیرد تا ضمن حمایت از کشاورزان، منافع مصرفکنندگان نیز حفظ شود.
نماینده ولی فقیه در گیلان، ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی را مورد تأکید قرار داد و گفت: کشت برنج با روش غرقآبی تنها راه نیست و باید با آموزش الگوهای نوین آبیاری، بهرهوری منابع آبی افزایش یابد.
آیتالله فلاحتی همچنین به اهمیت مکانیزاسیون و آموزش علمی کشاورزان اشاره کرد و افزود: مکانیزاسیون و آموزشهای علمی باید در دستور کار قرار گیرد تا کشاورزی شمال کشور به سمت پایداری و افزایش بهرهوری حرکت کند.
وی با انتقاد از زمانبندی نامناسب واردات برنج تأکید کرد: واردات این محصول نباید در فصل برداشت انجام شود تا کشاورزان بتوانند محصول خود را با قیمت مناسب عرضه کنند.
در پایان، نماینده ولی فقیه در گیلان خاطرنشان کرد: افزایش تولید ملی در محصولات اساسی هدف نهایی سیاستهای کشاورزی است که امنیت غذایی کشور را تضمین و رونق اقتصادی مناطق کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.
