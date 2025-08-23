صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای زنجان؛دمای بالای ۴۰ درجه در راه است

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحلیل داده‌های هواشناسی، از امروز با افزایش محسوس دما، هوای گرم در بخش‌های مختلف استان حاکم خواهد شد. به‌گونه‌ای که در مناطق گرمسیر استان دما به بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید. این شرایط جوی تا روز سه‌شنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه استقرار این موج گرمایی می‌تواند آثار و پیامدهای متعددی به همراه داشته باشد، افزود: افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال گرمازدگی و آفتاب‌سوختگی برای افراد در معرض تابش مستقیم خورشید و همچنین احتمال آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها از جمله مخاطرات این پدیده است.

رحمان‌نیا با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و بهداشتی از سوی شهروندان، ادامه داد : در مصرف آب و برق صرفه‌جویی و مدیریت جدی انجام شود و از حضور و فعالیت غیرضروری در فضای باز به‌ویژه در ساعات اوج گرما خودداری شود.

وی افزود: از برپایی آتش در مراتع و رها کردن زباله‌های قابل اشتعال در طبیعت اجتناب شود.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان همچنین به وضعیت جوی استان طی روزهای آینده اشاره کرد و گفت: امروز شرایط جوی پایدار بوده و آسمان اغلب مناطق صاف است؛ اما انتظار می‌رود در روزهای پایانی هفته همراه با وزش باد ملایم، همچنان هوای آرامی در استان حاکم باشد.

وی با اشاره به گزارش‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته، افزود: شهرهای نیک‌پی و خیرآباد با ۱۰ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان خنک‌ترین و حلب ماهنشان با ۳۹ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان گرم‌ترین نقاط استان به ثبت رسیده‌اند.

رحمان‌نیا ادامه داد : دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان نیز در این مدت به‌ترتیب ۱۴ و ۳۱ درجه بالای صفر بوده است. همچنین دمای فعلی شهر زنجان ۲۲ درجه گزارش شده که نسبت به مدت مشابه روز گذشته، سه درجه کاهش را نشان می‌دهد.