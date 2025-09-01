خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: علی احمد پژوهشگر مسائل سیاسی لبنانی در نشست بین المللی «خلع سلاح حزب الله و آینده لبنان» که با حضور کارشناسان ایرانی، لبنانی و یمنی در خبرگزاری مهر برگزار شد، با بیان اینکه دولت فعلی لبنان معتقد است مقاومت باید به فعالیت خود پایان بدهد و اشغالگری در این کشور باقی بماند، گفت: دولت لبنان کاملاً تحت سلطه و نفوذ آمریکا قرار دارد و جوزف عون سعی دارد تمام پروژه‌های آمریکایی علیه خلع سلاح مقاومت را دنبال کند.

وی افزود: جنگ اخیر یعنی جنگ پشتیبانی غزه که مقاومت اسلامی حزب الله وارد آن شد، جنگ شدید و سختی بود. مقاومت لبنان با وجود هشدارهای رژیم صهیونیستی و تلاش بیش از ۱۸ ساله آن برای نفوذ گسترده در حزب الله وارد این جنگ شد، اما این رژیم نتوانست به اهداف استراتژیک خود برسد. هر چند صهیونیست‌ها سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله و فرماندهان ارشد مقاومت را به شهادت رساندند، اما موفق نشدند مقاومت و حزب الله را در این کشور از بین ببرند.

با وجود تمام ضرباتی که از سوی اشغالگران به مقاومت وارد شد، عناصر مقاومت در مناطق مرزی با اشغالگران مبارزه کردند. در این شرایط، جنگ به پایان رسید و توافق آتش بس به دست آمد. رژیم صهیونیستی به تعهدات قید شده در این توافق پایبند نماند. اشغالگران بیشترین ویرانی را در منطقه جنوبی لبنان و جنوب رودخانه لیتانی رقم زدند.

پژوهشگر سیاسی لبنان در ادامه سخنان خود مطرح کرد: امروز با گذشت چند ماه از فعالیت‌های دولت، تصمیم خلع سلاح حزب الله بر اساس دستورالعمل آمریکایی و سعودی اتخاذ شده است و عربستان سعودی تلاش بیشتری از خود نشان داده و این قابل توجه است. به طرف سعودی گفته شده در صورت اجرای این تصمیم ممکن است جنگ داخلی در لبنان رخ بدهد. عربستان سعودی پاسخ داده است که جنگ داخلی مهم نیست، بلکه خلع سلاح حزب الله مهم است. تام باراک، نماینده آمریکا در لبنان نیز قصد دارد روند این پروژه را تکمیل کند.

به گفته علی احمد، گزینه‌ها و تصمیمات مقاومت کاملاً مشخص است؛ تا زمانی که تجاوزات و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی در اراضی لبنان وجود دارد، مقاومت لبنان تحت هیچ شرایطی سلاح خود را کنار نخواهد گذاشت. حزب الله آمادگی گفت‌وگو درباره استراتژی دفاعی لبنان را دارد.

باید بررسی شود چگونه از لبنان در برابر تهدیدات محافظت بشود؟ چگونه از تمامی ابزارهای موجود برای دفاع از لبنان استفاده بشود؟ حزب الله معتقد است باید از لبنان در برابر تجاوزها و بلندپروازی‌های رژیم صهیونیستی و وحشی گری های این رژیم محافظت کرد. این محافظت نیازمند قدرت است و برای تحقق این قدرت اگر همپوشانی قوا در لبنان وجود داشته باشد، «استراتژی دفاع ملی» شکل می‌گیرد که لبنان را زیر پرچم خود حفظ کند. در این صورت مقاومت این آمادگی را دارد که تمامی اهرم‌های قدرت خود را در خدمت این استراتژی دفاعی قرار بدهد.

علی احمد عنوان کرد: فرستاده آمریکا گفته است ما نمی‌توانیم ضمانت‌هایی به شما بدهیم که رژیم صهیونیستی از اراضی لبنان عقب نشینی کند. در چنین شرایطی در هیچ جای دنیا قابل پذیرش نیست که انسان عاقل سلاح خود را بر اساس درخواست صهیونیست‌ها زمین بگذارد.

پژوهشگر سیاسی لبنانی در پایان تاکید کرد: مقاومت لبنان نمی‌خواهد امتیازاتی را به آمریکا و رژیم صهیونیستی بدهد که آنها در روند جنگ قادر به تحقق آن نبوده اند.

اگر آنها بخواهند بار دیگر وارد عرصه میدانی بشوند، مقاومت از آمادگی لازم برخوردار است. تنها راهی که دولت لبنان باید در پیش بگیرد کنار گذاشتن مصوبه خود علیه حزب الله و انجام گفت‌وگو برای تحقق استراتژی‌های دفاعی لبنان است.